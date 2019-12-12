Вбивство Шеремета: слідство підготувало підозру Яні Дугарь

Правоохоронці підготували підозру 26-річній Яні Дугарь, яку вважають причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета. Ймовірно, саме вона проводила розвідку біля його дому напередодні вбивства.

У телефонних розмовах, які вела жінка, правоохоронцям видалось дивним деякі її слова. Зокрема, про те, що в неї є 7 телефонів та повне саперське спорядження. Про це під час брифінгу МВС щодо вбивства Павла Шеремета розповів заступник голови Нацполіції України Євген Коваль.

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Її злякало, що поліція може все це знайти. Візуально, Дугарь була схожа на жінку, яка проводила розвідку біля будинку Шеремета. Згодом спеціальна експертиза підтвердила, що вона справді фотографувала на мобільний місця розташування камер відеоспостереження,

– зазначив він.

Телефон, на який вона вела зйомку був без картки, вона використовувала його як фотоапарат.



Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь/ фото з соцмереж



Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь/ фото з соцмереж

Зазначимо, що у мережі тим часом з’явилось фото підозри, яку підготували для Дугарь.

Хто така Яна Дугарь? Їй 26 років, вона уродженка села Піщаного Кременчуцького району. Брала участь в ООС, була бойовим медиком 25 провітряно-десантної бригади.