У вбивстві Павла Шеремета підозрюють 5 осіб: імена

Правоохоронці підозрюють в організації та вбивсті журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Євген Коваль на брифінгу щодо розслідування справи вбивства журналіста. Основна версія слідства – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

Важливо: Як поліції вдалося вийти на імовірних вбивць Шеремета

Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлія Кузьменко

Андрій Антоненко,

Владислав Грищенко,

Інна Грищенко.

Слідчим вдалося з'ясувати імена підозрюваних за допомогою записів з відеокамер, їх телефонних розмов та їх аналізу ходи.

За даними поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль Шеремета.

Щодо Грищенків – ймовірно саме вони створили вибухівку, яку заклали під авто Шеремета. Слідчі виявили на вибуховому пристрої їх ДНК. Окрім того Владислав Грищенко раніше неодноразово заявляв, що може створити будь-яку вибухівку за 15 хвилин.



Схема з підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета

Що відомо про підозрюваних?

Яна Дугарь – молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня.

– молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня. Юлія Кузьменко – військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.

– військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ. Андрій Антоненко – український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.

– український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій. Владислав Грищенко – військовий з позивним "Буча". Є спеціалістом з мінно-вибухової справи.

– військовий з Є спеціалістом з мінно-вибухової справи. Інна Грищенко – військова з позивним "Пума". Сім'ю Грищенків також підозрюють у підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося у Косові на Франківщині. Суд взяв їх під варту на час розслідування.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.

Слідство спочатку виділяло 4 головні версії мотиву вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єктом. Проте після відпрацювання цих версій з'ясувалось, що Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в державі.

Загалом правоохоронці провели понад 800 виїмок документів, допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир. Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів. Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.