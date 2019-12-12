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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У вбивстві Павла Шеремета підозрюють 5 осіб: імена

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      У вбивстві Шеремета підозрюють 5 осіб / glavcom.ua

      Правоохоронці підозрюють в організації та вбивсті журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Євген Коваль на брифінгу щодо розслідування справи вбивства журналіста. Основна версія слідства – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      Важливо: Як поліції вдалося вийти на імовірних вбивць Шеремета

      Імена підозрюваних у вбивсті Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідчим вдалося з'ясувати імена підозрюваних за допомогою записів з відеокамер, їх телефонних розмов та їх аналізу ходи.

      За даними поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

      Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль Шеремета.

      Щодо Грищенків – ймовірно саме вони створили вибухівку, яку заклали під авто Шеремета. Слідчі виявили на вибуховому пристрої їх ДНК. Окрім того Владислав Грищенко раніше неодноразово заявляв, що може створити будь-яку вибухівку за 15 хвилин. 


      Схема з підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета 

      Що відомо про підозрюваних? 

      • Яна Дугарь – молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня.
      • Юлія Кузьменко – військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.
      • Андрій Антоненко – український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.
      • Владислав Грищенко – військовий з позивним "Буча". Є спеціалістом з мінно-вибухової справи.
      • Інна Грищенко – військова з позивним "Пума". Сім'ю Грищенків також підозрюють у підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося у Косові на Франківщині. Суд взяв їх під варту на час розслідування.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі  цивільній дружині загиблого.

      Слідство спочатку виділяло 4 головні версії мотиву вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єктом. Проте після відпрацювання цих версій з'ясувалось, що Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в державі.

      Загалом правоохоронці провели понад 800 виїмок документів, допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир. Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів. Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Вбивство Павла Шеремета Новини України Павло Шеремет Новини політики Розслідування Кримінальні новини Війна на Донбасі Поліція
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