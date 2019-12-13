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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Справа Шеремета: чому ветеранам "Пумі" та "Бучі" не оголосили підозру

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      Інна та Владислав Грищенки є фігурантами справи Шеремета / Фото з Facebook

      Ветерани війни на Донбасі Інна та Владислав Грищенки, з позивними "Пума" і "Буча", є фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, але офіційних підозр їм не оголошували. Усе тому, що наразі вони фігурують у справі лише як особи, які можуть володіти певною інформацією.

      Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозри їм ще можуть оголосити у майбутньому, якщо на це будуть підстави, передає "Громадське".

      Цікаво: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

      Правоохоронець нагадав, що подружжя Грищенків наразі перебуває під вартою. Їм раніше оголосили підозри в іншій справі – у підготовці замаху на бізнесмена Івана Вакуленка у місті Косів на Івано-Франківщині.

      "Ми почали з того, що на підозру у справі Шеремета вийшли через увагу про замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій", – уточнив Шевченко.

      За його словами, слідчі переконані, що подружжя ветеранів може володіти інформацією про справу вбивства Шеремета. Відтак, підозри їм ще можуть оголосити.

      Їм поки що не пред’явлено підозр безпосередньо у причетності до справи Шеремета. Але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета,
      – зазначив речник.

      Важливо: Підозрюваним у вбивстві Шеремета обирають запобіжний захід: відеотрансляція

      Зауважимо, на думку слідчих, саме Інна та Владислав Грищенки створили вибухівку, яку заклали під авто Шеремета. Слідчі виявили на вибуховому пристрої їх ДНК. Окрім того Владислав Грищенко раніше неодноразово заявляв, що може створити будь-яку вибухівку за 15 хвилин.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      13 грудня Печерський райсуд Києва обрав Яні Дугарь запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко запобіжні заходи ще обирають.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Новини України Новини політики Розслідування Міністерство внутрішніх справ Кримінальні новини
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