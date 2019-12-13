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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід 13 грудня: що відбувається зараз

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      Дугарь, Кузьменко та Антоненко фігурують у справі про вбивство Шеремета / Фото з фейсбуку Юлії Кузьменко

      Антоненко, Кузьменко та Дугарь, підозрювані у причетності до вбивства Шеремета, перебувають у СІЗО в Києві. Про це повідомили адвокати. Очікують обрання запобіжного заходу вже у п'ятницю, 13 грудня.

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. У причетності до злочину підозрюють 5 людей, імена яких стали відомі на брифінгу МВС за участю президента Зеленського.

      Тут усі деталі: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

      Юлія Кузьменко

      Обшуки у Кузьменко завершилися, її відвезли до Києва на Богомольця, 10 (це адреса будівлі МВС), як повідомив її адвокат у фейсбуці.

      За словами того ж адвоката Влада Добоша, Юлію Кузьменко готовий взяти на поруки Геннадій Друзенко – співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

      Запобіжний захід обиратимуть, як пише "Громадське", 13 грудня.

      Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Андрій Антоненко

      Антоненка відвезли до МВС на Богомольця, про це повідомили його друзі у фейсбуці, посилаючись на адвоката Масі Найєма.

      Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета – у матеріалі 24 каналу.

      Яна Дугарь

      Дугарь також затримали. Щодо її місця перебування точної інформації немає, однак її друзі у фейсбуку припускають, що вона також у Києві в МВС.

      Народна депутатка Яна Зінкевич пообіцяла зранку 13 грудня "прориватися до Яни", а також опублікувала довідку, яка "підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета".

      Справа про вбивство Шеремета: що розповіли на брифінгу

      • Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.
      • Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.
      • Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.
      • Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

      Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи".

      Кого підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

      Правоохоронці підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремета 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних:

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади;
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик;
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, музикант;
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча";
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

      У чому саме звинувачують підозрюваних

      • За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку.
      • Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

      Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних:

      Російські пропагандисти приїхали в Київ: реакція СБУ та прикордонників
      12 грудня
      2032
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Андрій Антоненко Riffmaster Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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