Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід 13 грудня: що відбувається зараз
Антоненко, Кузьменко та Дугарь, підозрювані у причетності до вбивства Шеремета, перебувають у СІЗО в Києві. Про це повідомили адвокати. Очікують обрання запобіжного заходу вже у п'ятницю, 13 грудня.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. У причетності до злочину підозрюють 5 людей, імена яких стали відомі на брифінгу МВС за участю президента Зеленського.
Тут усі деталі: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео
Юлія Кузьменко
Обшуки у Кузьменко завершилися, її відвезли до Києва на Богомольця, 10 (це адреса будівлі МВС), як повідомив її адвокат у фейсбуці.
За словами того ж адвоката Влада Добоша, Юлію Кузьменко готовий взяти на поруки Геннадій Друзенко – співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.
Запобіжний захід обиратимуть, як пише "Громадське", 13 грудня.
Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.
Андрій Антоненко
Антоненка відвезли до МВС на Богомольця, про це повідомили його друзі у фейсбуці, посилаючись на адвоката Масі Найєма.
Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета – у матеріалі 24 каналу.
Яна Дугарь
Дугарь також затримали. Щодо її місця перебування точної інформації немає, однак її друзі у фейсбуку припускають, що вона також у Києві в МВС.
Народна депутатка Яна Зінкевич пообіцяла зранку 13 грудня "прориватися до Яни", а також опублікувала довідку, яка "підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета".
Справа про вбивство Шеремета: що розповіли на брифінгу
- Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.
- Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.
- Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.
- Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.
Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи".
Кого підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Правоохоронці підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремета 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.
Імена підозрюваних:
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади;
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик;
- Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, музикант;
- Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча";
- Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".
У чому саме звинувачують підозрюваних
- За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
- Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку.
- Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.
Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних:
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