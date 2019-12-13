Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід 13 грудня: що відбувається зараз

Антоненко, Кузьменко та Дугарь, підозрювані у причетності до вбивства Шеремета, перебувають у СІЗО в Києві. Про це повідомили адвокати. Очікують обрання запобіжного заходу вже у п'ятницю, 13 грудня.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. У причетності до злочину підозрюють 5 людей, імена яких стали відомі на брифінгу МВС за участю президента Зеленського.

Тут усі деталі: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

Юлія Кузьменко

Обшуки у Кузьменко завершилися, її відвезли до Києва на Богомольця, 10 (це адреса будівлі МВС), як повідомив її адвокат у фейсбуці.

За словами того ж адвоката Влада Добоша, Юлію Кузьменко готовий взяти на поруки Геннадій Друзенко – співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Запобіжний захід обиратимуть, як пише "Громадське", 13 грудня.

Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Андрій Антоненко

Антоненка відвезли до МВС на Богомольця, про це повідомили його друзі у фейсбуці, посилаючись на адвоката Масі Найєма.

Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета – у матеріалі 24 каналу.

Яна Дугарь

Дугарь також затримали. Щодо її місця перебування точної інформації немає, однак її друзі у фейсбуку припускають, що вона також у Києві в МВС.

Народна депутатка Яна Зінкевич пообіцяла зранку 13 грудня "прориватися до Яни", а також опублікувала довідку, яка "підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета".

Справа про вбивство Шеремета: що розповіли на брифінгу

Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.

Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.

Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.

Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи".

Кого підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Правоохоронці підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремета 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Імена підозрюваних:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади;

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик;

Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, музикант;

Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча";

Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

У чому саме звинувачують підозрюваних

За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку.

Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

Дивіться відео 24 каналу про справу Шеремета та затримання підозрюваних: