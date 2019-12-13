Подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения 13 декабря: что происходит сейчас

Антоненко, Кузьменко и Дугарь, подозреваемые в причастности к убийству Шеремета, находятся в СИЗО в Киеве. Об этом сообщили адвокаты. Ожидается избрании меры пресечения уже в пятницу, 13 декабря.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве при взрыве его автомобиля. В причастности к преступлению подозревают 5 человек, имена которых стали известны на брифинге МВД с участием президента Зеленского.

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Юлия Кузьменко

Обыски в Кузьменко завершились, ее увезли в Киев на Богомольца, 10 (это адрес здания МВД), как сообщил ее адвокат в фейсбуке.

По словам того же адвоката Влада Добоша, Юлию Кузьменко готов взять на поруки Геннадий Друзенко – соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

Впоследствии Добош написал, что меру пресечения будут выбирать 13 декабря. А также обнародовал полный текст подозрения и написал о результатах обыска: ничего опасного не нашли, изъяли только одежду и носители информации.

По мнению адвоката, во время брифинга МВД не было продемонстрировано никаких неопровержимых доказательств, которые бы доказывали вину Юлии Кузьменко в том, в чем ее пытаются обвинить.

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Андрей Антоненко

Антоненко увезли в МВД на Богомольца, об этом сообщили его друзья в фейсбуке, ссылаясь на адвоката Маси Найема.

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Яна Дугарь

Дугарь также задержали. По ее положению точной информации нет, однако ее друзья в фейсбуке предполагают, что она также в Киеве в МВД.

Народный депутат Яна Зинкевич пообещала утром 13 декабря "прорываться к Яне", а также опубликовала справку, которая "подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета".

Дело об убийстве Шеремета: что рассказали на брифинге

Следствие провело более 800 выемок документов, в частности у мобильных операторов.

Допросили более 3000 человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир.

Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44000 абонентов.

Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности".

Кого подозревают в причастности к убийству Шеремета

Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;

Андрей Антоненко – ветеран войны в Донбассе, музыкант;

Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча";

Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

В чем именно обвиняют подозреваемых

По информации полиции, Яна Дугар вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку.

Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не состоялось.