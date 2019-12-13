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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения 13 декабря: что происходит сейчас

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      Дугарь, Кузьменко и Антоненко фигурируют в деле об убийстве Шеремета / Фото из фейсбука Юлии Кузьменко

      Антоненко, Кузьменко и Дугарь, подозреваемые в причастности к убийству Шеремета, находятся в СИЗО в Киеве. Об этом сообщили адвокаты. Ожидается избрании меры пресечения уже в пятницу, 13 декабря.

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве при взрыве его автомобиля. В причастности к преступлению подозревают 5 человек, имена которых стали известны на брифинге МВД с участием президента Зеленского.

      Здесь все детали: Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: что известно следствию на данный момент – видео

      Юлия Кузьменко

      Обыски в Кузьменко завершились, ее увезли в Киев на Богомольца, 10 (это адрес здания МВД), как сообщил ее адвокат в фейсбуке.

      По словам того же адвоката Влада Добоша, Юлию Кузьменко готов взять на поруки Геннадий Друзенко – соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова.

      Впоследствии Добош написал, что меру пресечения будут выбирать 13 декабря. А также обнародовал полный текст подозрения и написал о результатах обыска: ничего опасного не нашли, изъяли только одежду и носители информации.

      По мнению адвоката, во время брифинга МВД не было продемонстрировано никаких неопровержимых доказательств, которые бы доказывали вину Юлии Кузьменко в том, в чем ее пытаются обвинить.

       

      Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно – читайте в материале 24 канала.

      Андрей Антоненко

      Антоненко увезли в МВД на Богомольца, об этом сообщили его друзья в фейсбуке, ссылаясь на адвоката Маси Найема.

      Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета – в материале 24 канала.

      Яна Дугарь

      Дугарь также задержали. По ее положению точной информации нет, однако ее друзья в фейсбуке предполагают, что она также в Киеве в МВД.

      Народный депутат Яна Зинкевич пообещала утром 13 декабря "прорываться к Яне", а также опубликовала справку, которая "подтверждает пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета".

      Дело об убийстве Шеремета: что рассказали на брифинге

      • Следствие провело более 800 выемок документов, в частности у мобильных операторов.
      • Допросили более 3000 человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир.
      • Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44000 абонентов.
      • Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

      Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности".

      Кого подозревают в причастности к убийству Шеремета

      Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;
      • Андрей Антоненко – ветеран войны в Донбассе, музыкант;
      • Владислав Грищенко – ветеран войны в Донбассе с позывным "Буча";
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

      В чем именно обвиняют подозреваемых

      • По информации полиции, Яна Дугар вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.
      • Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку.
      • Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не состоялось.

      Смотрите видео 24 канала о деле Шеремета и задержания подозреваемых:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster
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