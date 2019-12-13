Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

Оголошення МВС деталей справи резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета і затримання підозрюваних, серед яких колишні учасники АТО і волонтери, викликало бурхливу реакцію в суспільстві.

Кого і на яких підставах підозрюють правоохоронці і про можливі наслідки гучного розслідування, – в матеріалі 24 каналу.

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До чого може призвести затримання ветерана АТО і волонтерів?

Фахівці не виключають протестів у зв’язку із затриманням Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Маруся Звіробій вважає, що таким чином правоохоронці зараз пересварять всіх волонтерів між собою.

"Авторитет тих, хто захищав батьківщину і допомагав військовим, буде множитися на нуль. Затримання по справі Шеремета можуть призвести до протестів", – говорить Звіробій.



Справа про вбивство Шеремета повинна бути під особливим контролем Зеленського? / Фото Офісу президента

Натомість Андрій Вігірінський наголошує: по-перше, справу доведуть до логічного завершення. По-друге, прихильники Антоненка мають конституційне право на його підтримку і мирні акції.

Протести на захист Антоненка та інших можливі. Але треба зважати на те, що в добровольчі батальйони потрапляли різні люди. Вони, прикриваючись патріотизмом, здійснювали злочини, вбиваючи людей. І цим самим дискредитували військовослужбовців і волонтерів. Чи є індульгенцією від вчинення умисних убивств те, що людина була на фронті?

– підкреслює Вігірінський.

Питання до слідства є. Крапки над і розставить подальший хід подій і судовий процес. Українці багато разів бачили, як резонансні справи розвалювалися на стадії досудового розслідування. У справі вбивства Павла Шеремета потрібні залізні докази. Інакше суспільство не повірить правоохоронцям і судовим органам, що ще більше знизить до них довіру. Крім того, це може вплинути і на довіру до нової влади. Тому президент Зеленський повинен тримати цю справу на особливому контролі.

Аваков залишиться на посаді?

Експерти підкреслюють: наразі спливає пів року випробувального терміну міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якого після оновлення уряду залишили на посаді. Тому гучне затримання підозрюваних у резонансній справі цілком може бути аргументом Авакова на користь того, що його не треба звільняти.

Авакова обіцяли звільнити до кінця року. Він, схоже, мітить на посаду прем’єра. Якщо ми незабаром побачимо підвищення Арсена Авакова – це зайвий раз доведе, що в Україні дуже легко можна призначити винними кожного з нас,

– зазначає Масі Найєм.



Аваков демонструє Зеленському свою профпридатність? / Фото Facebook

Андрій Вігірінський зауважує: Аваков іспит склав. Розкриває вбивство Павла Шеремета, тримає під контролем внутрішню ситуацію в країні. Тому його точно тепер не звільнять.

Убивство з політичних переконань?

За версією слідства, відомого російського і білоруського журналіста Павла Шеремета вбила злочинна організована група з п’яти людей. Безпосередніми виконавцями вважають трьох: ветерана АТО Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерку Юлію Кузьменко і військового медика Яну Дугарь. Крім того, підозрюють ще дві особи – Владислава та Інну ("Пума") Грищенків: їх поліція затримала 7 листопада.

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Як мовиться у повідомленні про підозру: Антоненко, захоплюючись ультранаціоналістичними ідеями, прагнучи зробити свої погляди об’єктом громадської уваги, створив злочинну групу, залучивши Юлію Кузьменко і Яну Дугарь, які мають схожі погляди.

МВС під час пресконференції оприлюднило низку телефонних розмов і відеозаписів, з яких випливає, що Яна Дугарь вела фотозйомку у межах підготовки вбивства і зберігала у себе зброю. Антоненка та Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, заклала вибухівку під автомобіль Шеремета. При цьому Антоненка підозрюють у причетності до інших злочинів, зокрема, вибухів на Херсонщині.

Затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: усе, що варто знати

Подружжя Грищенків причетні до виконання мінімум чотирьох замовних злочинів у різних регіонах України. Один із можливих співучасників покінчив життя самогубством, отримавши повістку у справі Шеремета. Ще одного правоохоронці затримали у момент, коли він також хотів накласти на себе руки.

Водночас слідство вважає, що група планувала вбивство військовослужбовця і волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька), яка наразі підозрюється в посяганні на державного діяча – президента Зеленського.

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Що відомо про вбивство Павла Шеремета?

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

професійна журналістська діяльність;

особисті неприязні стосунки;

дестабілізація обстановки в Україні;

помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку; належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

Чи міг Антоненко вбити Павла Шеремета?

Як розповідає експерт Андрій Вігірінський, Шеремет був публічно пізнаваною людиною і мав громадянство Росії. На чому могли зіграти замовники вбивства.

Під приводом реалізації ультранаціоналістичних ідей Антоненка могли залучити до вбивства. Замовники скористалися його радикальними поглядами в особистих інтересах,

– вважає Андрій Вігірінський.

При цьому фахівець підкреслює: докази у таких справах збирають по крупинках, тому слідство довготривале. На пресконференції треба було показати, як слідчі вийшли саме на цих людей і який зв’язок із вбивством Шеремета. На його думку, з огляду на оприлюднену інформацію є достатньо підстав для їхнього затримання.

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"Нам показали лише невелику частину з матеріалів слідства. Викривальні покази, вочевидь, дасть фігурант, який хотів покінчити із собою, але був затриманий правоохоронцями", – зазначає експерт.

Загибель Павла Шеремета. Відео

Водночас юрист-кримінолог Анна Маляр сумнівається в основному мотиві – дестабілізації ситуації в державі. За її словами, Шеремета вбили влітку, коли більшість українців у відпустках.

Павло Шеремет був дуже делікатним і зваженим у своїх висловлюваннях і чесно говорив, що громадянин іншої країни. Відомим, давайте чесно, він був далеко не кожному українцю. Яке почуття повинні були відчути українці, крім суму та жалю, по відношенню до смерті Шеремета, щоб почалася хвиля дестабілізації?

– наголошує Анна Маляр.

Юрист додає: що до кінця не зрозуміла мета такої дестабілізації.



До масових акцій протесту вбивство Павла Шеремета не призвело /Фото 24 каналу

Адвокат Масі Найєм також не вірить у мотив за версією слідства. На його думку, більше дестабілізують суспільство такі ось "вибрики перших осіб держави". Крім того, зазначає він, чому підозрювані, не добившись дестабілізації, не пішли далі? Утім, Масі Наєйм відмовився захищати Антоненка, мотивуючи це конфліктом інтересів – знайомством з родиною Павла Шеремета.

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Спостерігачі також звертають увагу на те, що не зрозуміло, хто ж був замовником. Адже були припущення, що вбивство Павла Шеремета могли спланувати в Росії. Хоча, вважає Вігірінський, про це могли свідомо не говорити, щоб змусити нервувати після пресконференції. Навіть якщо замовник не в Україні.

Волонтерка Маруся Звіробій заявила, що планування замаху на неї не можна сприймати серйозно, і вона не вірить у провину Антоненка. Звіробій додала, що знайома з "Пумою" (Інна Грищенко) з 2014 року. Вони були в добровольчому русі.