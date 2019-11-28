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      ДБР проводить обшук у Звіробій: відео

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      Волонтерка Маруся Звіробій

      Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до волонтерки Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька) вранці 28 листопада. Її підозрюють у погрозі вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

      Маруся Звіробій у фейсбуці опублікувала відео. Як видно із запису, до волонтера та добровольця прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті.

      Читайте також: ДБР підготувало підозру Федині за її погрози Зеленському: депутатка прокоментувала ситуацію

      Спершу представники ДБР погрожували вибити двері, якщо Маруся Звіробій їх не відкриє. Волонтерка просила почекати поки приїде її адвокат.

      Обшук проходить на підставі ухвали суду. Перед слідчими діями у Звіробій вилучили мобільний телефон, тому стрім перервався. Зауважимо, що слідчий ДБР Ігор Короза не сказав, у якій справі прийшли з обшуком.

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      Слідчий ДБР Ігор Короза/ Скріншот з відео

      Однак днями ДБР повідомило, що його слідчі скерували до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці Софії Федині та громадянці Марусі Звіробій. Федина у фейсбуці вкрай обурилася через інформацію про підозру.

      Наразі журналісти 24 каналу намагаються взяти коментар у преслужби ДБР.

      Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у фейсбуці підтвердила інформацію про обшук в Звіробій. Всю ситуацію Геращенко назвала "кінцем епохи Гідності".

      Слідчі дії наразі ще тривають. Всередині перебувають 3 адвокатів, повідомила волонтерка Ірина Горбачова, передає "5 канал".

      За її словами біля будинку чергують 3 автобуси з правоохоронцями. Всередині будинку також перебувають мама Марусі Звіробій та 4-річна дитина. Мета обшуку – невідома.

      ДБР проводить обшук у Звіробій: відео


      Чому Федині та Звіробій підготували підозру

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Після цього справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Маруся Звіробій Новини України Новини політики Кримінальні новини Ірина Геращенко Державне бюро розслідувань Володимир Зеленський Софія Федина
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