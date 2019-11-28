Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до волонтерки Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька) вранці 28 листопада. Її підозрюють у погрозі вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Маруся Звіробій у фейсбуці опублікувала відео. Як видно із запису, до волонтера та добровольця прийшли слідчий ДБР Ігор Короза, люди в балаклавах – представники СБУ та спецпідрозділу "Альфа" – та жінки-поняті.

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Спершу представники ДБР погрожували вибити двері, якщо Маруся Звіробій їх не відкриє. Волонтерка просила почекати поки приїде її адвокат.

Обшук проходить на підставі ухвали суду. Перед слідчими діями у Звіробій вилучили мобільний телефон, тому стрім перервався. Зауважимо, що слідчий ДБР Ігор Короза не сказав, у якій справі прийшли з обшуком.



Слідчий ДБР Ігор Короза/ Скріншот з відео

Однак днями ДБР повідомило, що його слідчі скерували до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента чинній народній депутатці Софії Федині та громадянці Марусі Звіробій. Федина у фейсбуці вкрай обурилася через інформацію про підозру.

Наразі журналісти 24 каналу намагаються взяти коментар у преслужби ДБР.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у фейсбуці підтвердила інформацію про обшук в Звіробій. Всю ситуацію Геращенко назвала "кінцем епохи Гідності".

Слідчі дії наразі ще тривають. Всередині перебувають 3 адвокатів, повідомила волонтерка Ірина Горбачова, передає "5 канал".

За її словами біля будинку чергують 3 автобуси з правоохоронцями. Всередині будинку також перебувають мама Марусі Звіробій та 4-річна дитина. Мета обшуку – невідома.

ДБР проводить обшук у Звіробій: відео



Чому Федині та Звіробій підготували підозру

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

Після цього справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)