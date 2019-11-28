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      ГБР проводит обыск у Звиробий: видео

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      Волонтер Маруся Звиробий

      Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру Марусе Звиробий – настоящее имя Елена Самбул (Беленькая) утром 28 ноября. Ее подозревают в угрозе убийством в отношении президента Владимира Зеленского.

      Маруся Звиробий в фейсбуке опубликовала видео. Как видно из записи, волонтера и добровольца пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые.

      Читайте также: ГБР подготовило подозрение Федыне за ее угрозы Зеленскому: депутат прокомментировала ситуацию

      Сначала представители ГБР угрожали выбить двери, если Маруся Звиробий их не откроет. Волонтер просила подождать пока приедет ее адвокат.

      Обыск проходит на основании решения суда. Перед следственными действиями у Звиробий изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался. Заметим, что следователь ГБР Игорь Короза не сказал, по какому делу пришли с обыском.

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      Следователь ГБР Игорь Короза / скриншот из видео

      Однако на днях ГБР сообщил, что его следователи направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующей народному депутату Софии Федыне и гражданке Маруси Звиробий. Федина в Фейсбуке крайне возмутилась из-за информации о подозрении.

      Сейчас журналисты 24 канала пытаются взять комментарий в пресс-службы ГБР.

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в фейсбуке подтвердила информацию об обыске у Звиробий. Всю ситуацию Геращенко назвала "концом эпохи Достоинства".

      Следственные действия пока еще продолжаются. Внутри находятся 3 адвоката, сообщила волонтер Ирина Горбачева, передает "5 канал".

      По ее словам возле дома дежурят 3 автобуса с правоохранителями. Внутри дома также находятся мама Маруси Звиробий и 4-летний ребенок. Цель обыска – неизвестна.

      ГБР проводит обыск в Звиробий: видео

      Почему Федыне и Звиробий подготовили подозрение

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возникл очень эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день София Федына на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Звиробий прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федына и Звиробий.

      После этого делом относительно высказываний Федыны заинтересовалась Генпрокуратура.

      Видео скандальных заявлений Федыны и Звиробий в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Обыски в Зверобой Новости Украины Новости политики Криминальные новости Ирина Геращенко Государственное бюро расследований Владимир Зеленский София Федина
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