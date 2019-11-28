ГБР проводит обыск у Звиробий: видео

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру Марусе Звиробий – настоящее имя Елена Самбул (Беленькая) утром 28 ноября. Ее подозревают в угрозе убийством в отношении президента Владимира Зеленского.

Маруся Звиробий в фейсбуке опубликовала видео. Как видно из записи, волонтера и добровольца пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые.

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Сначала представители ГБР угрожали выбить двери, если Маруся Звиробий их не откроет. Волонтер просила подождать пока приедет ее адвокат.

Обыск проходит на основании решения суда. Перед следственными действиями у Звиробий изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался. Заметим, что следователь ГБР Игорь Короза не сказал, по какому делу пришли с обыском.



Следователь ГБР Игорь Короза / скриншот из видео

Однако на днях ГБР сообщил, что его следователи направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующей народному депутату Софии Федыне и гражданке Маруси Звиробий. Федина в Фейсбуке крайне возмутилась из-за информации о подозрении.

Сейчас журналисты 24 канала пытаются взять комментарий в пресс-службы ГБР.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в фейсбуке подтвердила информацию об обыске у Звиробий. Всю ситуацию Геращенко назвала "концом эпохи Достоинства".

Следственные действия пока еще продолжаются. Внутри находятся 3 адвоката, сообщила волонтер Ирина Горбачева, передает "5 канал".

По ее словам возле дома дежурят 3 автобуса с правоохранителями. Внутри дома также находятся мама Маруси Звиробий и 4-летний ребенок. Цель обыска – неизвестна.

ГБР проводит обыск в Звиробий: видео

Почему Федыне и Звиробий подготовили подозрение

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возникл очень эмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

В этот же день София Федына на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтером Марусей Звиробий прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федына и Звиробий.

После этого делом относительно высказываний Федыны заинтересовалась Генпрокуратура.

Видео скандальных заявлений Федыны и Звиробий в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)