ГБР подготовило подозрение Федине за ее угрозы в сторону Зеленского

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности и Генпрокуратурой подготовили проект сообщения о подозрении народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине. Политика подозревают в угрозе убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.

По информации пресс-центра ГБР, также в прокуратуру направлен проект прошения в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

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Почему Федине подготовили подозрение

26 октября 2019 года народный депутат Украины и гражданка Звиробий, находясь в г. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой угрожали убийством, адресованную Президенту Украины Владимиру Зеленскому и связанную с его государственной деятельностью.

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