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      ГБР подготовило подозрение Федине за ее угрозы в сторону Зеленского

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      София Федина

      Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности и Генпрокуратурой подготовили проект сообщения о подозрении народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине. Политика подозревают в угрозе убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.

      По информации пресс-центра ГБР, также в прокуратуру направлен проект прошения в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

      Важно! Федине может грозить тюрьма: Баканов прокомментировал ее скандальное обращение к Зеленскому

      Почему Федине подготовили подозрение

      26 октября 2019 года народный депутат Украины и гражданка Звиробий, находясь в г. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой угрожали убийством, адресованную Президенту Украины Владимиру Зеленскому и связанную с его государственной деятельностью.

      Новина доповнюється 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Государственное бюро расследований Криминальные новости Владимир Зеленский София Федина
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