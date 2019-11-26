ДБР підготувало підозру Федині за її погрози Зеленському: вона може позбутися недоторканності

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки та Генпрокуратурою підготували проєкт повідомлення про підозру народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині. Політикиню підозрюють у погрозі вбивством щодо Президента України Володимира Зеленського.

За інформацією пресцентру ДБР, також до прокуратури направлено проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

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Раніше у ДБР розповідали, що вони щодо Федини розслідують можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Чому Федині підготували підозру

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

Згодом справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура. Представники відомства, зокрема, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А підслідність цього провадження визначили за ДБР.

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