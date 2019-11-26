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      ДБР підготувало підозру Федині за її погрози Зеленському: вона може позбутися недоторканності

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      Софія Федина

      Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки та Генпрокуратурою підготували проєкт повідомлення про підозру народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині. Політикиню підозрюють у погрозі вбивством щодо Президента України Володимира Зеленського.

      За інформацією пресцентру ДБР, також до прокуратури направлено проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

      Важливо! Федині може загрожувати в’язниця: Баканов прокоментував її скандальне звернення до Зеленського

      Раніше у ДБР розповідали, що вони щодо Федини розслідують можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

      Чому Федині підготували підозру 

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ. 

      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

      Згодом справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура. Представники відомства, зокрема, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А підслідність цього провадження визначили за ДБР. 

      До теми! Нардеп від "Слуги народу" подав заяву у поліцію через скандал із Фединою і Звіробій

       

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський ГПУ Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Софія Федина
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