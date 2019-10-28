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      "Слуга народу" звернеться у поліцію через скандал із Фединою і Звіробій

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      Скандальний ролик Софії Федини: "Слуга народу" розбиратиметься
      Скандальний ролик Софії Федини: "Слуга народу" розбиратиметься / колаж 24 каналу

      Найбільша парламентська фракція проситиме правоохоронні органи розібратися в ситуації із висловлюваннями нардепки від "Європейської Солідарності" Софії Федини. Йдеться про скандал навколо відеоролика, який виник в мережі напередодні. У ньому Федина разом із волонтеркою Марусею Звіробій, використовуючи ненормативну лексику оцінюють візит президента Зеленського до Золотого.

      Про те, що "слуги народу" збираються звертатися до поліції через висловлювання нардепки повідомив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради.

      Основне: Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки

      Стефанчук додав, що переглядав ролик із Фединою в мережі.

      Ви мене вибачте, те, що я там почув, це не просто дичина, це абсолютно ніякого відношення не має до європейських цінностей, які сповідує наша Верховна Рада,
      – наголосив він.

      Він додав: "такі речі мають отримати оцінку не лише українського суспільства, а й правоохоронних органів".

      Його підтримав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

      "Софія Федина сама висловлювала певні моменти, які можна ... Нехай правоохоронні органи розбираються, але там є заклики або не заклики, а її думка щодо того, що може трапитися з президентом, якщо він буде себе вести якось не так… Наша фракція буде звертатися в поліцію з проханням визначити, чи є перспективи правоохоронні у цій ситуації", – сказав Корнієнко.

      Що відомо про скандал із Фединою та Звіробій?

      Народна обраниця опублікувала на своїй фейсбук-сторінці відео 26 жовтня, у якому разом із волонтеркою Марусею Звіробій коментує візит президента Зеленського до Золотого.

      Жінки використовували ненормативну лексику, а також звернулися до гаранта.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве,
      – адресувала свої слова Зеленському Звіробій.

      Софія Федина підхопила її слова: "Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

      Федина і Звіробій провели скандальну відеотрансляцію:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Ситуація у Золотому Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада
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