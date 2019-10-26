15:24
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки

      17051 Читать новость на русском
      Зеленський у Золотому-4
      Зеленський у Золотому-4 / Фейсбук-сторінка Sashulya Lisova

      Президент України Володимир Зеленський несподівано 26 жовтня прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Там президент зустрівся з українськими добровольцями, які стоять на позиціях біля Золотого і виступають проти цього розведення.

      У Зеленського та одного з бійців виник не надто приємний діалог, відео якого опублікував журналіст і волонтер Мирослав Гай. На кадрах чоловік у військовій формі закликає президента провести зустріч та підписати якийсь меморандум із противниками розведення сил на Донбасі, зокрема учасниками маршів "Ні капітуляції". На це Зеленський вимагає: "Приберіть зброю".

      Читайте також: Окупанти підступно обстріляли зону розведення військ: є поранені

      Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі кажу – зброю приберіть,
      – сказав Президент України.

      Подаємо повний діалог Зеленського з військовим:

      Боєць: У нас, у Миколаєві, губернатор вийшов (до учасників акції "Ні капітуляції"), щоб Вам передати повідомлення, про те, що люди, які збиралися на ці акції "Ні капітуляції", хочуть конструктивно поспілкуватися. Ваші обіцянки в принципі ми всі чули. Ми б хотіли це все обговорити і формалізувати, щоб потім не було, як у Петра Олексійовича.

      Президент: – Чекай, ти зі мною хочеш формалізувати стосунки?

      – Меморандумом.

      – Ти зі мною?

      – Не я з Вами, а всі люди, які у цьому процесі, яким болить за Україну.

      – Ти про що зараз?

      – Про зустріч.

      – Про яку зустріч?

      – Люди вимагали зустрічі.

      – Я прийшов тобі сказати "зброю прибери". А ти мені переводиш стрілки.

      – Так я Вам про другий момент кажу. Я Вас почув і сказав…

      – Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. Ти не зрозумів.

      – Так я – не ультиматум...

      – Нам зайти і зброю забрати чи що?

      – Та до чого тут?...

      – Я не розумію, чим ми закінчимо зараз цю розмову, пацани?

      – Ми ж нормально спілкуємося.

      – Ну тоді давай нормально спілкуватися.

      – Вам передали те, що відубвалося в Україні…

      – Хто мені передав? Ти мені скажи, хто?

      – Так я Вам кажу, що в Україні були акції…

      – Денисе, в Україні вчора пройшов дощ – ось, що я чув. Де? Акція. Хто мені що передав?

      – Люди хочуть зустрічі з Вами.

      – Які люди?

      – Які вийшли на захід.

      – Прізвище ти мені можеш сказати чи ні? Що ти весь час, цілий день…?

      – Хочете? Поліханов, Кухарчук. Ну, це по різних областях.

      – Денисе, це ж так не робиться.

      – Ні, ну Ви ж запитали.

      – Почекай. Вийшов Стадник до вас? Іван Миколайович. Вийшов. Ваш губернатор. Передав листа, так? Чи що ви там передали? Ну він мені передасть і я прочитаю.

      – Ви ж запитали, що там було. Ось я Вам і розповідаю.

      – Денисе, послухай, я президент цієї країни. Мені 42-ий рік. Я ж не лох якийсь. І тобі прийшов і сказав: "зброю прибери". А ти мені не переводь на акції.

      – Ми ж з Вами вже поговорили.

      – Я не поговорив з тобою. Я хотів побачити у твоїх очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на інше тему.

      – Яка інша тема? Ми вже цей момент обговорили?

      – Я почув все? Окей. Ти мені скажи.

      (…)

      Президент: Хлопці, дивіться, втомлюємося зупиняти об’єкти, починаємо втомлюватися. Дивіться, є демократія, а є ситуація в країні. І від демократії, і до якихось серйозних речей незаконних… Ми до вас зараз серйозно звернулися. Просто по-людськи. Просто приберіть (зброю). Тому що, хлопці, ви воювали, ми вас просто поважаємо.

      Боєць: Ми поважаємо закони і робитимемо по закону тільки, не більше і не менше.

      – Хлопці, я вам зараз сказав. Будь ласка.

      – Ми Вас почули. Гарного дня.

      Дивіться відео розмови Зеленського з військовим:

      Що відомо про розведення військ і хто проти?

      Про розведення військ біля селищ Петрівське і Золоте домовилися всі учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандські форматі.

      Розведення сил мало б стартувати через 7 діб повної тиші на Донбасі, проте цього досі не відбулося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

      Окрім того, низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

      blog_ava
      Як переведення годинника впливає на здоров'я
      сьогодні
      4707
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      сьогодні , 12:00 Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      Національна опера України 86
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 09:02 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 2941
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1412
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 1487
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 662
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук