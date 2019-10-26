Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки

Президент України Володимир Зеленський несподівано 26 жовтня прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Там президент зустрівся з українськими добровольцями, які стоять на позиціях біля Золотого і виступають проти цього розведення.

У Зеленського та одного з бійців виник не надто приємний діалог, відео якого опублікував журналіст і волонтер Мирослав Гай. На кадрах чоловік у військовій формі закликає президента провести зустріч та підписати якийсь меморандум із противниками розведення сил на Донбасі, зокрема учасниками маршів "Ні капітуляції". На це Зеленський вимагає: "Приберіть зброю".

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Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі кажу – зброю приберіть,

– сказав Президент України.

Подаємо повний діалог Зеленського з військовим:

Боєць: У нас, у Миколаєві, губернатор вийшов (до учасників акції "Ні капітуляції"), щоб Вам передати повідомлення, про те, що люди, які збиралися на ці акції "Ні капітуляції", хочуть конструктивно поспілкуватися. Ваші обіцянки в принципі ми всі чули. Ми б хотіли це все обговорити і формалізувати, щоб потім не було, як у Петра Олексійовича.

Президент: – Чекай, ти зі мною хочеш формалізувати стосунки?

– Меморандумом.

– Ти зі мною?

– Не я з Вами, а всі люди, які у цьому процесі, яким болить за Україну.

– Ти про що зараз?

– Про зустріч.

– Про яку зустріч?

– Люди вимагали зустрічі.

– Я прийшов тобі сказати "зброю прибери". А ти мені переводиш стрілки.

– Так я Вам про другий момент кажу. Я Вас почув і сказав…

– Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. Ти не зрозумів.

– Так я – не ультиматум...

– Нам зайти і зброю забрати чи що?

– Та до чого тут?...

– Я не розумію, чим ми закінчимо зараз цю розмову, пацани?

– Ми ж нормально спілкуємося.

– Ну тоді давай нормально спілкуватися.

– Вам передали те, що відубвалося в Україні…

– Хто мені передав? Ти мені скажи, хто?

– Так я Вам кажу, що в Україні були акції…

– Денисе, в Україні вчора пройшов дощ – ось, що я чув. Де? Акція. Хто мені що передав?

– Люди хочуть зустрічі з Вами.

– Які люди?

– Які вийшли на захід.

– Прізвище ти мені можеш сказати чи ні? Що ти весь час, цілий день…?

– Хочете? Поліханов, Кухарчук. Ну, це по різних областях.

– Денисе, це ж так не робиться.

– Ні, ну Ви ж запитали.

– Почекай. Вийшов Стадник до вас? Іван Миколайович. Вийшов. Ваш губернатор. Передав листа, так? Чи що ви там передали? Ну він мені передасть і я прочитаю.

– Ви ж запитали, що там було. Ось я Вам і розповідаю.

– Денисе, послухай, я президент цієї країни. Мені 42-ий рік. Я ж не лох якийсь. І тобі прийшов і сказав: "зброю прибери". А ти мені не переводь на акції.

– Ми ж з Вами вже поговорили.

– Я не поговорив з тобою. Я хотів побачити у твоїх очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на інше тему.

– Яка інша тема? Ми вже цей момент обговорили?

– Я почув все? Окей. Ти мені скажи.

(…)

Президент: Хлопці, дивіться, втомлюємося зупиняти об’єкти, починаємо втомлюватися. Дивіться, є демократія, а є ситуація в країні. І від демократії, і до якихось серйозних речей незаконних… Ми до вас зараз серйозно звернулися. Просто по-людськи. Просто приберіть (зброю). Тому що, хлопці, ви воювали, ми вас просто поважаємо.

Боєць: Ми поважаємо закони і робитимемо по закону тільки, не більше і не менше.

– Хлопці, я вам зараз сказав. Будь ласка.

– Ми Вас почули. Гарного дня.

Дивіться відео розмови Зеленського з військовим:

Що відомо про розведення військ і хто проти?

Про розведення військ біля селищ Петрівське і Золоте домовилися всі учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Це – одна з необхідних вимог для того, щоб відбулася зустріч у нормандські форматі.

Розведення сил мало б стартувати через 7 діб повної тиші на Донбасі, проте цього досі не відбулося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Окрім того, низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.