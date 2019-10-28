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      "Слуга народа" обратится в полицию из-за скандала с Федыной и Зверобой

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      Скандальный ролик Софии Федыны: "Слуга народа" будет разбираться
      Скандальный ролик Софии Федыны: "Слуга народа" будет разбираться / Коллаж 24 канала

      Самая большая парламентская фракция будет просить правоохранительные органы разобраться в ситуации с высказываниями нардепа от "Европейской Солидарности" Софии Федыны. Речь идет о скандале вокруг видеоролика, который появился в сети накануне. В нем Федына вместе с волонтеркой Марусей Зверобой, используя ненормативную лексику оценивают визит президента Зеленского в Золотое.

      О том, что "слуги народа" собираются обращаться в полицию из-за высказываний нардепа сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета.

      Основное: Зеленский прибыл в Золотое и встретился с бойцами: видео словесной перепалки

      Стефанчук добавил, что просматривал ролик с Федыной в сети.

      Вы меня простите, то, что я там услышал, это не просто дичь, это абсолютно никакого отношения не имеет к европейским ценностям, которые исповедует наша Верховная Рада,
      подчеркнул он.

      Он добавил: "такие вещи должны получить оценку не только украинского общества, но и правоохранительных органов".

      Его поддержал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

      "София Федына сама высказывала определенные моменты, которые можно ... Пусть правоохранительные органы разбираются, но там есть призывы или не призывы, а ее мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он будет себя вести как-то не так ... Наша фракция будет обращаться в полицию с просьбой определить, есть ли перспективы правоохранительные в этой ситуации", – сказал Корниенко.

      Что известно о скандале с Федыной и Зверобой?

      Народная избранница опубликовала на своей фейсбук-странице видео 26 октября, в котором вместе с волонтеркой Марусей Зверобой комментирует визит президента Зеленского в Золотое.

      Женщины использовали ненормативную лексику, а также обратились к гаранту.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет,
      адресовала свои слова к Зеленскому Зверобой.

      София Федына подхватила ее слова: "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы".

      Федына и Зверобой провели скандальную видеотрансляцию:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Ситуация в Золотом Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада
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