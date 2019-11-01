Щодо Федини і Звіробій відкрили справу через скандальне звернення до Зеленського, – нардеп

Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій ( справжнє ім’я – Олена Самбул) після їхнього скандального відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження (42019000000002276) щодо їх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", – написав у фейсбуці нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Дивіться відео, через яке Федина і Звіробій розкритикували Зеленського

У коментарях до свого допису Качура написав, що сприятиме розслідуванню. Зауважимо, що саме цей нардеп і поскаржився правоохоронцям на Федину та Звіробій.

Що відомо про скандальне відеозвернення Федини і Звіробій?

26 жовтня Федина опублікувала у своєму фейсбуці відеозвернення, на якому зі Звіробій коментує візит Зеленського до Золотого на Донбасі. Там саме мало стартувати розведення військ і президент провів розмов у з добровольцями з закликом не заважати цьому процесу та прибрати зброю.

Народну депутатку та волонтерку обурила емоційна манера спілкування Зеленського з добровольцями. Жінки використовували ненормативну лексику та звернулися до президента з такими словами:

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве,

– сказала Звіробій.

Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– додала Федина.

Дивіться відео 18+ зі зверненням Федини і Звіробій до Зеленського: