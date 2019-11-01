Щодо Федини і Звіробій відкрили справу через скандальне звернення до Зеленського, – нардеп
Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій ( справжнє ім’я – Олена Самбул) після їхнього скандального відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.
"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження (42019000000002276) щодо їх закликів до вбивства людини і повалення державної влади", – написав у фейсбуці нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.
Дивіться відео, через яке Федина і Звіробій розкритикували Зеленського
У коментарях до свого допису Качура написав, що сприятиме розслідуванню. Зауважимо, що саме цей нардеп і поскаржився правоохоронцям на Федину та Звіробій.
Що відомо про скандальне відеозвернення Федини і Звіробій?
26 жовтня Федина опублікувала у своєму фейсбуці відеозвернення, на якому зі Звіробій коментує візит Зеленського до Золотого на Донбасі. Там саме мало стартувати розведення військ і президент провів розмов у з добровольцями з закликом не заважати цьому процесу та прибрати зброю.
Народну депутатку та волонтерку обурила емоційна манера спілкування Зеленського з добровольцями. Жінки використовували ненормативну лексику та звернулися до президента з такими словами:
Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве,
– сказала Звіробій.
Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
– додала Федина.
Дивіться відео 18+ зі зверненням Федини і Звіробій до Зеленського: