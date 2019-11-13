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      Федині може загрожувати в’язниця: Баканов прокоментував її скандальне звернення до Зеленського

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      Софія Федина
      Софія Федина / фото із соцмереж

      Справа про погрози від народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій в бік президента Зеленського невдовзі матиме продовження. СБУ клопотатиме про ув’язнення жінок, якщо реальність погроз зможуть довести фахівці.

      Йдеться про лінгвістичну експертизу, найімовірніше, її вже призначили під час слідства. Так скандал із Фединою та Звіробій прокоментував глава СБУ Іван Баканов в інтерв’ю "Главкому".

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      Зокрема, він підтвердив, що окрім ДБР, провадження проти Федини і Звіробій є у Службі безпеки.

      Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні "засвітилась". Ми повинні поважати інститут президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає,
      – заявив Баканов.

      Він також додав: якщо ініціювати зараз такі зміни до законодавства, то український народ їх різко розкритикує.

      Але поки Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення (Федини і Звіробій – 24 канал),
      – пояснив глава СБУ ситуацію.

      Що відомо про скандальні заяви Федини у бік Зеленського?

      • 26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому, де у нього виникла надемоційна розмова. У Золотому мало стартувати розведення військ, і президент закликав воїнів не заважати процесу та прибрати зброю.
      • Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.
      • Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.
      • "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Софія Федина СБУ Іван Баканов ГПУ Скандал
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