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      Ніякої бійки не було, – Баканов розповів про стосунки з Богданом

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      Баканов заперечив, що бився з Богданом
      Баканов заперечив, що бився з Богданом / Колаж 24 каналу

      Голова Служби Безпеки України Іван Баканов переконує, що має виключно робочі стосунки з очільником Офісу Президента Андрієм Богданом. Та й бійки між ними не було, і ніхто нікому не вибивав зуби.

      Баканов в інтерв’ю "Главкому" розповів, що не встигає слідкувати за новинами і першим про нібито бійку з Богданом дізнався від дружини. Проте, глава СБУ не розуміє, хто і навіщо розпустив ці чутки.

      Читайте також: Богдан опублікував фото з вибитими зубами і синцями: бурхлива реакція мережі

      "Першою мені інформацію про це мені скинула дружина, другою чи третьою людиною був безпосередньо сам Богдан. Звісно, у нас не було ніякої бійки. Навіть з точки зору фізики: це ж якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!", зауважив Баканов.

      Коментуючи питання про те, що голова ОПУ інколи сам підігріває ці чутки різними дописами у соцмережах, Баканов сказав, що не слідкує за Богданом і його гумором.

      У мене з Богданом немає ніяких стосунків, окрім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати стосунки з Богданом. Чим менше в тебе дружніх стосунків, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кінджалів буде з часом в спині,
      сказав голова СБУ.

      Також він наголосив, що керівник Офісу президента ніяк не впиває на його рішення, зокрема, що стосується підбору кадрів до Служби безпеки.

      Як з'явились чутки про бійку Баканова і Богдана? 3 листопада у ЗМІ з'явилась інформація, що Голова СБУ Іван Баканов вибив зуб голові Офісу Президента Андрієві Богдану. Інцидент нібито стався 30 жовтня на Банковій. Цю інформацію одразу спростували в Офісі Президента.

      Проте, Богдан вирішив підігріти чутки і почав активний тролінг цієї новини у соцмережах. Спочатку він написав жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!".

      Потім голова ОПУ виставив на своїй фейсбук-сторінці фото, на якому він зображений з вибитими зубами і синцями на обличчі.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ Андрій Богдан Офіс Президента ЗМІ
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