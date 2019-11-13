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      Никакой драки не было, – Баканов рассказал об отношениях с Богданом

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      Баканов возразил, что дрался с Богданом
      Баканов возразил, что дрался с Богданом / Коллаж 24 канала

      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что состоит исключительно в рабочих отношениях с главой Офиса Президента Андреем Богданом. И драки между ними не было, и никто никому не выбивал зубы.

      Баканов в интервью "Главкому" рассказал, что не успевает следить за новостями и первым о якобы драке с Богданом узнал от жены. Однако, глава СБУ не понимает, кто и зачем распустил эти слухи.

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      "Первой мне информацию об этом мне сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб!", – отметил Баканов.

      Комментируя вопрос о том, что глава ОПУ иногда сам подогревает эти слухи различными сообщениями в соцсетях, Баканов сказал, что не следит за Богданом и его юмором.

      У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине,
      – сказал глава СБУ.

      Также он отметил, что руководитель Офиса президента никак влияет на его решения, в частности, что касается подбора кадров в Службу безопасности.

      Как появились слухи о драке Баканова и Богдана?
      3 ноября в СМИ появилась информация, что председатель СБУ Иван Баканов выбил зуб голове Офиса Президента Андрею Богдану. Инцидент якобы произошел 30 октября на Банковой. Эту информацию сразу опровергли в Офисе Президента.

      Однако, Богдан решил подогреть слухи и начал активный троллинг этой новости в соцсетях. Сначала он написал шутку в адрес Баканова: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!".

      Затем глава ОПУ выставил на своей фейсбук-странице фото, на котором он изображен с выбитыми зубами и синяками на лице.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Иван Баканов СМИ Офіс Президента Андрей Богдан
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