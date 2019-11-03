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      Баканов и Богдан подрались в Офисе Президента, – СМИ

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      Баканов выбил Богдану зуб во время драки, пишут журналисты
      Баканов выбил Богдану зуб во время драки, пишут журналисты / Коллаж 24 канала

      Глава СБУ Иван Баканов выбил зуб главе офиса Президента Андрею Богдану. Инцидент произошел 30 октября на улице Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

      "На Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта – назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Богдан хотел – Нескромного (действующего заместителя председателя СБУ). Баканов – Вовка. Богдану выбили зуб", - написал на своей фейсбук-странице журналист Станислав Речинский.

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      Он добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление Баканова на увольнение 2 заместителей председателя СБУ – Владислава Бухарева и Дмитрия Нескромного

      "Дублик (заместитель председателя СБУ) не подписал. Баканов – это Коломойский. И он сейчас фактически руководит СБУ. И это плохо", – добавил журналист.

      Информацию о конфликте баканова и Богдана подтвердила журналистка Соня Кошкина.

      "Фактаж весь подтверждаю – проверила. И по Богдану – тоже. Оценки и акценты у меня несколько другие, но пока оставлю их при себе – сейчас важен именно фактаж", – написала журналистка в своем телеграмм-канале.

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      Что говорит Богдан?

      Глава Офиса Президента традиционно занимается троллингом и пока серьезно ничего не прокомментировал. Только опубликовал в фейсбуке такое сообщение:

      Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!

      Что говорит Баканов?

      Председатель СБУ тоже пока официально не подтвердил и не опроверг информацию о драке. Сказал лишь: "Очень смешно".

      "Взял и написал Баканову. Он отвечает: "Очень смешно" и много смайликов. Вот теперь сижу и думаю, то подрались, или не подрались? В любом случае, источник в ОПУ "дал мне зуб", что у Богдана с зубом все ок", – сообщил на своем телеграмм-канале журналист Роман Кравец.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Иван Баканов Офіс Президента СБУ столкновения Скандал
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