18:59
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский уволит Баканова "хоть завтра", если есть доказательства его сотрудничества с Матиосом

      29 Читати новину українською
      Зеленский ответил на вопрос о увольнений чиновников
      Зеленский ответил на вопрос о увольнений чиновников / Офис Президента

      Если силовики не гарантируют безопасность в городах, их сменят. Если губернаторы не будут выполнять распоряжения - их поменяют. Если Баканов консультируется с бывшим руководством ГПУ - его уволят. Об этом Зеленский категорически заявил во время пресмарафона 10 октября.

      Журналисты спросили у президента, обсуждает он на совещаниях с силовиками работу мэров городов, дает какие-то команды и насколько глубоко знает ситуацию в областных центрах.

      Читайте также: Пресмарафон Зеленского: онлайн

      Об изменениях губернаторов и руководителей силовых ведомств


      "Я говорю всем силовикам самое главное: нужна безопасность в городах. Не будем безопасности - будем менять силовиков. Если не будут выполнять любые решения губернатора - мы будем менять губернаторов", - ответил Владимир Зеленский.

      Журналист отметил: складывается впечатление, что силовики на местах получили какие-то команды и пытаются выслужиться. "Пусть выслуживаются - если это идет на пользу людей", - подчеркнул президент.

      О Баканове и Матиосе


      Сразу после этого другой журналист спросил о военного прокурора Анатолие Матиосе. Мол, журналисты неоднократно расследовали его работу и публиковали факты о злоупотреблениях. Что он с окружением неоднократно разрабатывал схемы и злоупотреблял служебным положением, отжимал активы у предпринимателей.,

      Кто такой Анатолий Матиос?
      Матиос работал в должности главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 по 2 сентября 2019 года. До этого в течение 9 лет занимал различные должности в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.

      О самых "зашкварах" Матиоса - читайте подробно в материале 24 канала по этой ссылке.

      Поэтому вопрос от СМИ до Зеленского было таким: будут расследоваться преступления предыдущего руководства Генпрокуратуры в целом? "О Матиосе и Луценко. Мы сделали больше, чем кто-либо другой: мы освободили этих людей. Хотя и не простая это была задача", - подчеркнул Зеленский.

      По поводу того, что Матиос консультирует по каким-то вопросам Баканова ... Дайте мне доказательства. Я вам сразу говорю: если будут доказательства, я уволю председателя СБУ Баканова. Хоть завтра,
      — подытожил глава государства.

      Важно! Пресмарафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции
      сегодня
      2928
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: СМИ Владимир Зеленский Новости Украины Пресс-марафон Зеленского ГПУ Анатолий Матиос Юрий Луценко Иван Баканов СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 18:57 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Ірина Юрковська 241
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 1009
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1756
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 162
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 6094
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук