Зеленский уволит Баканова "хоть завтра", если есть доказательства его сотрудничества с Матиосом
Если силовики не гарантируют безопасность в городах, их сменят. Если губернаторы не будут выполнять распоряжения - их поменяют. Если Баканов консультируется с бывшим руководством ГПУ - его уволят. Об этом Зеленский категорически заявил во время пресмарафона 10 октября.
Журналисты спросили у президента, обсуждает он на совещаниях с силовиками работу мэров городов, дает какие-то команды и насколько глубоко знает ситуацию в областных центрах.
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Об изменениях губернаторов и руководителей силовых ведомств
"Я говорю всем силовикам самое главное: нужна безопасность в городах. Не будем безопасности - будем менять силовиков. Если не будут выполнять любые решения губернатора - мы будем менять губернаторов", - ответил Владимир Зеленский.
Журналист отметил: складывается впечатление, что силовики на местах получили какие-то команды и пытаются выслужиться. "Пусть выслуживаются - если это идет на пользу людей", - подчеркнул президент.
О Баканове и Матиосе
Сразу после этого другой журналист спросил о военного прокурора Анатолие Матиосе. Мол, журналисты неоднократно расследовали его работу и публиковали факты о злоупотреблениях. Что он с окружением неоднократно разрабатывал схемы и злоупотреблял служебным положением, отжимал активы у предпринимателей.,
Кто такой Анатолий Матиос?
Матиос работал в должности главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 по 2 сентября 2019 года. До этого в течение 9 лет занимал различные должности в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.
О самых "зашкварах" Матиоса - читайте подробно в материале 24 канала по этой ссылке.
Поэтому вопрос от СМИ до Зеленского было таким: будут расследоваться преступления предыдущего руководства Генпрокуратуры в целом? "О Матиосе и Луценко. Мы сделали больше, чем кто-либо другой: мы освободили этих людей. Хотя и не простая это была задача", - подчеркнул Зеленский.
По поводу того, что Матиос консультирует по каким-то вопросам Баканова ... Дайте мне доказательства. Я вам сразу говорю: если будут доказательства, я уволю председателя СБУ Баканова. Хоть завтра,
— подытожил глава государства.
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