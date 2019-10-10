Зеленский уволит Баканова "хоть завтра", если есть доказательства его сотрудничества с Матиосом

Если силовики не гарантируют безопасность в городах, их сменят. Если губернаторы не будут выполнять распоряжения - их поменяют. Если Баканов консультируется с бывшим руководством ГПУ - его уволят. Об этом Зеленский категорически заявил во время пресмарафона 10 октября.

Журналисты спросили у президента, обсуждает он на совещаниях с силовиками работу мэров городов, дает какие-то команды и насколько глубоко знает ситуацию в областных центрах.

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Об изменениях губернаторов и руководителей силовых ведомств



"Я говорю всем силовикам самое главное: нужна безопасность в городах. Не будем безопасности - будем менять силовиков. Если не будут выполнять любые решения губернатора - мы будем менять губернаторов", - ответил Владимир Зеленский.

Журналист отметил: складывается впечатление, что силовики на местах получили какие-то команды и пытаются выслужиться. "Пусть выслуживаются - если это идет на пользу людей", - подчеркнул президент.

О Баканове и Матиосе



Сразу после этого другой журналист спросил о военного прокурора Анатолие Матиосе. Мол, журналисты неоднократно расследовали его работу и публиковали факты о злоупотреблениях. Что он с окружением неоднократно разрабатывал схемы и злоупотреблял служебным положением, отжимал активы у предпринимателей.,

Кто такой Анатолий Матиос?

Матиос работал в должности главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 по 2 сентября 2019 года. До этого в течение 9 лет занимал различные должности в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.



О самых "зашкварах" Матиоса - читайте подробно в материале 24 канала по этой ссылке.

Поэтому вопрос от СМИ до Зеленского было таким: будут расследоваться преступления предыдущего руководства Генпрокуратуры в целом? "О Матиосе и Луценко. Мы сделали больше, чем кто-либо другой: мы освободили этих людей. Хотя и не простая это была задача", - подчеркнул Зеленский.

По поводу того, что Матиос консультирует по каким-то вопросам Баканова ... Дайте мне доказательства. Я вам сразу говорю: если будут доказательства, я уволю председателя СБУ Баканова. Хоть завтра,

— подытожил глава государства.

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