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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленський готовий звільнити Баканова "хоч завтра", якщо є докази його співпраці з Матіосом

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      Зеленський відповів на запитання щодо звільнень чиновників
      Зеленський відповів на запитання щодо звільнень чиновників / Офіс Президента

      Якщо силовики не гарантують безпеку в містах, їх змінять. Якщо губернатори не виконуватимуть розпорядження – їх змінять. Якщо Баканов консультується з колишнім керівництвом ГПУ – його звільнять. Про це Зеленський категорично заявив під час пресмарафону 10 жовтня.

      Журналісти запитали у президента, чи обговорює він на нарадах із силовиками роботу мерів міст, чи дає якісь команди і наскільки глибоко знає ситуацію в обласних центрах.

      Читайте також: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Про зміни губернаторів і керівників силових відомств

      "Я говорю всім силовикам найголовніше: потрібна безпека в містах. Не буде безпеки – будемо міняти силовиків. Якщо не будуть виконувати будь-які рішення губернатори – ми будемо міняти губернаторів", – відповів Володимир Зеленський.

      Журналіст наголосив: складається враження, що силовики на місцях отримали якісь команди і намагаються вислужитися. "Нехай вислужуються – якщо це йде на користь людей", – наголосив президент.

      Про Баканова й Матіоса

      Одразу після цього інший журналіст запитав про військового прокурора Анатолія Матіоса. Мовляв, журналісти неодноразово розслідували його роботу і публікували факти щодо зловживань. Що він з оточенням неодноразово розробляв схеми і зловживав службовим становищем, віджимав активи у підприємців.,

      Хто такий Анатолій Матіос?Матіос працював на посаді головного військового прокурора України з 27 серпня 2017 року до 2 вересня 2019 року. До цього протягом 9 років обіймав різні посади в управліннях Служби безпеки України. Має військове звання генерал-лейтенанта юстиції.

      Про найбільші "зашквари" Матіоса – читайте детально у матеріалі 24 каналу за цим посиланням.

      Тож питання від ЗМІ до Зеленського було таким: чи будуть розслідуватися злочини попереднього керівництва Генпрокуратури в цілому? "Щодо Матіоса й Луценка. Ми зробили більше, ніж будь-хто інший: ми звільнили цих людей. Хоч і не просте це було завдання", – наголосив Зеленський. 

      З приводу того, що Матіос консультує з якихось питань Баканова... Дайте мені докази. Я вам зразу кажу: якщо будуть докази, я звільню голову СБУ Баканова. Хоч завтра,
      – підсумував глава держави.

      Важливо! Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського ЗМІ ГПУ Анатолій Матіос Юрій Луценко Іван Баканов СБУ
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