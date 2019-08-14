Найбільші зашквари Матіоса: чи звільнять з посади керівника військової прокуратури

Юрій Луценко таки йде з посади генпрокурора, і це має стати початком очищення всієї вертикалі прокуратури. І ознаки цього вже є, бо тепер Анатолій Матіос переживає за своє крісло військового прокурора.

Коли звільнять Луценка

Юрій Луценко доживає останні дні на посаді генерального прокурора, попри намагання втягнути у своє подальше працевлаштування американців, включно з приватним адвокатом Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Адже президент Зеленський непохитний – тому Луценко має звільнити свій кабінет.

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Він тримався до останнього, не почувши два прямих заклики Зеленського, коли він спочатку в день перемоги на виборах президента 21 квітня, а потім в день інавгурації 20 травня закликав Луценка до відставки. Тепер, коли 29 серпня новий парламент збереться на перше засідання, це стане політичним вироком Луценку.



Юрій Луценко

Він більше не зможе ховатися за нормами закону, адже новообрана фракція "Слуга народу" може виключно своїми силами зібрати підписи для початку процедури відставки генпрокурора. Вона вже зараз нараховує 254 депутати, тоді як треба зібрати 150 підписів.

Тому Луценко, відчуваючи, що під ногами починає горіти земля, вирішив поміняти стиль поведінки – і тепер він начебто добровільно напише заяву на ім’я нового спікера Верховної Ради.

Після звільнення Луценка можуть звільнити і Матіоса

Але відставка Луценка тягне за собою неприємності і для його зама – керівника військової прокуратури Анатолія Матіоса. Найбільш вірогідний висуванець Зеленського на посаду генпрокурора Руслан Рябошапка вже оголосив про намір позбавити Матіоса роботи.

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Сам Матіос вирішив не здаватися. Але замість того, щоб повправлятися у своєму, як він думає, дотепному гуморі, та написати черговий хамський пасквіль на фейсбуці, Матіос написав колективну "тєлєгу".

Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала,

– ідеться у тексті, який не містить жодного прізвища підписанта.

Цей текст був розміщений на фейсбук-сторінці військової прокуратури та підписаний просто “Головна військова прокуратура”.

Чим запам’ятався Матіос?

За часи роботи військовим прокурором, Матіос фактично побудував державу в державі – його підлеглі, за великим рахунком, не підпорядковувалися нікому, окрім нього.

Він під прикриттям військової прокуратури міг вдаватися до найабсурдніших піар-акцій, аби лише покрасуватися на екранах - згадайте пафосну доставку гвинтокрилами до Києва підозрюваних з числа колишніх підлеглих голови міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Аби виправдати своє існування, військова прокуратура на фейсбук-сторінці похвалилася, що до суду направлено 1300 обвинувальних актів по корупційним злочинам. Не зрозуміло лише, до чого тут корупційні злочини, якщо головним завданням існування цього відгалуження у сфері прокуратури є саме воєнні злочини та злочини за участі військових.



Анатолій Матіос

Як журналісту та депутату, мені регулярно доводилося зіштовхуватися з творчістю Матіоса та його підлеглих, тому я склав свій рейтинг найбільших зашкварів військового прокурора.

Найбільші зашквари Матіоса: рейтинг

► На першому місці – це порятунок від тюрми одіозного Юрія Бойка.



Юрій Бойко

Ще у 2015 році слідчими Генпрокуратури було підготовлено йому підозру у справі олігарха Сергія Курченка щодо афер зі скрапленим газом. Але документ так і не був підписаний, а натомість захований під сукно. Після відставки Віктора Шокіна з посади генпрокурора, його наступник Юрій Луценко передав цю справу Матіосу.

Одного дня я отримав офіційну відповідь Матіоса про те, що Бойко з можливого підозрюваного перетворився на свідка у справі Курченка. Матіос перевів Бойка в безпечний статус, маючи конфлікт інтересів у провадженні. Адже Матіос працював у Адміністрації президента Януковича під керівництвом Сергія Льовочкіна, який, у свою чергу, є найближчим соратинком і кумом Бойка.

► Другий приклад зашкварів Матіоса – це підтримання обвинувачення у явно замовній справі проти експерта Надії Бугрової, яка провела дослідження, що довело наявність численних порушень при виготовленні так званих "рюкзаків Авакова".

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Щоб помститися експертці, проти неї відкрили надуману справу, а у фабулу внесли начебто розкрадання державних коштів, належних Міністерству оборони України – з єдиною метою отримати можливість процесуального керівництва військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону.

► Ну і третє місце в рейтингу найбільших зашкварів Матіоса – це справа про замах на колишнього генпрокурора Шокіна за допомогою так званого тепловізора.

Уже через декілька років, коли всім було зрозуміло замовний та абсурдний характер справи, Матіос продовжував направляти офіційні відповіді про те, що слідство триває.



Віктор Шокін

Бажання Матіоса зберегти себе у політиці чи прокуратурі зрозуміле. Але для цього йому доведеться зробити ще один кульбіт та викреслити з біографії роки роботи з президентом Порошенком. Так, як він свого часу зробив з президентом Януковичем.

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Свого часу, за правління Януковича, він був чиновником середньої ланки в адміністрації президента Льовочкіна, заступником керівника одного з управлінь. Щоправда, коли Матіос пішов балотуватися на голову Державного бюро розслідувань, то прибрав згадку про цю роботу зі своєї біографії, поданої на конкурс. Тільки шляхом усунення таких людей від управління силовими структурами можна говорити про очищення української держави.