Як поліція мститься експертці у справі "рюкзаків Авакова"

До експертки, яка добросовісно оцінювала реальну вартість скандальних "рюкзаків Авакова", тепер навідуються то представники Мін'юсту з перевірками, то поліція з обшуком.

Кайданки на руки сина Авакова вдягнули завдяки роботі Надії Бугрової. Вона була оцінювачем у справі "рюкзаків Авакова". Встановила, що Міністерство придбало наплічники у п'ять разів дорожче, ніж вони коштують насправді, тож держава втратила 14 мільйонів гривень. А ще рюкзаки неякісні – менші, ніж замовляли та нерівно зшиті.

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Авакова молодшого та заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря затримали у 2017 році. За версією слідства, саме Чеботар просунув у тендері компанію, пов'язану із сином свого шефа. А вже за рік справа рюкзаків почала сипатися – з неї зникали докази, і в підсумку обох вивели з-під підозри.



Надія Бугрова

До Надії Бугрової регулярно навідувались представники Мін'юсту з перевірками. Що цікаво, їхні візити тривають і досі. У листопаді 2018 року до експерта прийшли з обшуком уже з поліції. Забрали всі гаджети у неї та членів родини, гроші, а також свідоцтва про трудову діяльність. Через це експерт не може працювати й досі.

Зрозуміло за що – за чесну і професійну діяльність, за те, що я виконала по так званих "рюкзаках Авакова", але це моя робота,

– пояснила експерт у справі "рюкзаків Авакова" Надія Бугрова.

Під час обшуків в експерта слідчі вилучили всі матеріали, що стосуються справи "рюкзаків Авакова".

Вилучення саме матеріалів по рюкзаках свідчить, що це тиск і помста, спроба знищити сліди у справі. Побоюються, що після виборів знайдуть спосіб, як справу поновити,

– сказала адвокатка експертки Олена Щербан.

Цікаво, що кримінальне провадження проти експертки порушили аж на Хмельниччині. Нібито вона неправильно оцінила майно тамтешніх підрозділів Міноборони, чим Надія взагалі не займалася. Потім формулювання змінили. Звинуватили, що працювала без свідоцтва, хоча цей документ вона мала. Підозру принесли торік у грудні, у лікарню, де лежала жінка.



Олександр Аваков

Міністр внутрішніх справ вдає, що не знає чому поліцейські під час обшуків у іншій справі забрали матеріали, які вказували на вину його сина. Слідчі вже планують передати обвинувальний акт до суду. А адвокати експерта оскаржуватимуть справу проти неї.

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"? 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб у справі про закупівлю МВС 6 тисяч тактичних рюкзаків за завищеними цінами. Серед затриманих був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин. Їх підозрюють у розтраті 14 мільйонів гривень з державного бюджету.



Згодом Авакову та Чеботарю було висунули підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем. У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що ключових персоналій справи – Авакова-молодшого і Чеботаря – зі справи "вивели".



У справі "рюкзаків Авакова" покарали лише підприємця, який продав ті наплічники міністерству. Він визнав свою вину і прокурори запропонували йому сплатити чотири мільйони гривень штрафу – суму втричі меншу, ніж збитки, яких зазнала держава.