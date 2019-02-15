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      Как полиция мстит эксперту по делу "рюкзаков Авакова"

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      К эксперту, которая добросовестно оценивала реальную стоимость скандальных "рюкзаков Авакова", теперь наведываются то представители Минюста с проверками, то полиция с обыском.

      Наручники на руки сына Авакова надели благодаря работе Надежды Бугровой. Она была оценщиком по делу "рюкзаков Авакова". Установила, что Министерство приобрело рюкзаки в пять раз дороже, чем они стоят на самом деле, поэтому государство потеряло 14 миллионов гривен. А еще рюкзаки некачественные – меньше, чем заказывали и неровно сшиты.

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      Авакова младшего и заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря задержали в 2017 году. По версии следствия, именно Чеботарь просунул в тендере компанию, связанную с сыном своего шефа. А уже через год дело рюкзаков начало сыпаться – с него исчезали доказательства, и в итоге обоих вывели из-под подозрения.

      надія бугронова
      Надежда Бугровая

      К Надежде Бугровой регулярно наведывались представители Минюста с проверками. Что интересно, их визиты продолжаются до сих пор. В ноябре 2018 года к эксперту пришли с обыском уже из полиции. Забрали все гаджеты в нее и членов семьи, деньги, а также свидетельства о трудовой деятельности. Поэтому эксперт не может работать до сих пор.

      Понятно за что – за честную и профессиональную деятельность, за то, что я выполнила по так называемым "рюкзакам Авакова", но это моя работа,
      – пояснила эксперт по делу "рюкзаков Авакова" Надежда Бугровая.

      Во время обысков у эксперта следователи изъяли все материалы, касающиеся дела "рюкзаков Авакова".

      Изъятие именно материалов по рюкзакам свидетельствует, что это давление и месть, попытка уничтожить следы в деле. Опасаются, что после выборов найдут способ, как дело восстановить,
      – сказала адвокат эксперта Елена Щербань.

      Интересно, что уголовное производство против эксперта нарушили аж в Хмельницкой области. Якобы она неправильно оценила имущество местных подразделений Минобороны, чем Надежда вообще не занималась. Затем формулировки изменили. Обвинили, что работала без свидетельства, хотя этот документ она имела. Подозрение принесли в декабре прошлого года, в больницу, где лежала женщина.

      аваков
      Александр Аваков

      Министр внутренних дел делает вид, что не знает почему полицейские во время обысков по другому делу забрали материалы, указывающие на вину его сына. Следователи уже планируют передать обвинительный акт в суд. А адвокаты эксперта будут обжаловать дело против нее.

      Что известно о деле "рюкзаков Авакова"?
      31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек по делу о закупке МВД 6 тысяч тактических рюкзаков по завышенным ценам. Среди задержанных был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин. Их подозревают в растрате 14 миллионов гривен из государственного бюджета.

      Впоследствии Авакову и Чеботарю было предъявлено подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением. В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что ключевых персоналий дела – Авакова-младшего и Чеботаря – с дела "вывели".

      В деле "рюкзаков Авакова" наказали только предпринимателя, продавшего те рюкзаки министерству. Он признал свою вину и прокуроры предложили ему заплатить четыре миллиона гривен штрафа – сумму втрое меньше, чем убытки, которые понесло государство.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Министерство юстиции Полиция Расследования Судьи Арест Авакова Задержание сына Авакова
      Источник: 24 канал
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