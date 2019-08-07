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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури, – Рябошапка

      610 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / hromadske.ua

      Заступник керівника ОП з правових питань Руслан Рябошапка розповів, як ставиться до військової прокуратури. За його словами, у ній немає необхідності.

      Про це Рябошапка заявив журналісту 24 каналу в інтерв'ю для програми "Голобородько".

      Читайте також: Руслан Рябошапка розповів, чи готовий до посади генпрокурора

      Чи потрібна військова прокуратура?

      Чи потрібна військова юстиція загалом. Анатолій Матіос говорить взагалі, що нам потрібна ціла вертикаль: починаючи з військових слідчих, військових прокурорів, закінчуючи військовими судами. Я в цьому абсолютно не переконаний, я завжди був опонентом цього: і військових судів, і військової юстиції як системи загалом. Я не думаю, що в цьому є крайня необхідність. Можливо, військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, які підлягатимуть змінам.

      Зміни в ній чи зміни в факті її існування? Ваша позиція.

      Моя позиція в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури.

      Читайте також: Це сектор, де ми очікуємо великий опір, – Рябошапка розповів про зміни в прокуратурі

      рябошапка
      Що відомо про Руслана Рябошапку

      Варто зазначити, що Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

      Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Анатолій Матіос
      Джерело: 24 канал
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