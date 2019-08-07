Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури, – Рябошапка

Заступник керівника ОП з правових питань Руслан Рябошапка розповів, як ставиться до військової прокуратури. За його словами, у ній немає необхідності.

Про це Рябошапка заявив журналісту 24 каналу в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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Чи потрібна військова прокуратура?

Чи потрібна військова юстиція загалом. Анатолій Матіос говорить взагалі, що нам потрібна ціла вертикаль: починаючи з військових слідчих, військових прокурорів, закінчуючи військовими судами. Я в цьому абсолютно не переконаний, я завжди був опонентом цього: і військових судів, і військової юстиції як системи загалом. Я не думаю, що в цьому є крайня необхідність. Можливо, військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, які підлягатимуть змінам.

Зміни в ній чи зміни в факті її існування? Ваша позиція.

Моя позиція в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури.

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Що відомо про Руслана Рябошапку

Варто зазначити, що Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.