00:38
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Руслан Рябошапка розповів, чи готовий до посади генпрокурора

      683 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Screenshot

      Президент Володимир Зеленський розглядає Руслана Рябошапку як одного з кандидатів на посаду очільника Генеральної прокуратури України.

      Руслан Рябошапка розповів журналісту 24 каналу в інтерв'ю для програми "Голобородько", чи готовий він до такої посади.

      Читайте також: Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо

      Говорять про те, що ви основний претендент на посаду генерального прокурора. Зрозуміло: вас назначать – ви будете, не назначать – не будете. А яким є ваше бажання? Чи ви бачите себе генеральним прокурором?

      Мені здається, що це запитання не зовсім, можливо, скромне і не зовсім коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться.

      Тобто я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме якийсь дискомфорт тим, що нібито я відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає.

      рябошапка
      Що відомо про Руслана Рябошапку

      Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою: 

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
      6 серпня
      11644
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 6 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      6 серпня , 23:20 "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      714
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      6 серпня , 22:45 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      1637
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      6 серпня , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 740
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      6 серпня , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 1205
      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      6 серпня , 20:00 Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      Анастасія Кримова 910
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук