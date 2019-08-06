Руслан Рябошапка розповів, чи готовий до посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський розглядає Руслана Рябошапку як одного з кандидатів на посаду очільника Генеральної прокуратури України.

Руслан Рябошапка розповів журналісту 24 каналу в інтерв'ю для програми "Голобородько", чи готовий він до такої посади.

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Говорять про те, що ви основний претендент на посаду генерального прокурора. Зрозуміло: вас назначать – ви будете, не назначать – не будете. А яким є ваше бажання? Чи ви бачите себе генеральним прокурором?

Мені здається, що це запитання не зовсім, можливо, скромне і не зовсім коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться.

Тобто я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме якийсь дискомфорт тим, що нібито я відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає.



Що відомо про Руслана Рябошапку

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.