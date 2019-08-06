Руслан Рябошапка рассказал, готов ли к должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский рассматривает Руслана Рябошапку как одного из кандидатов на должность главы Генеральной прокуратуры Украины.

Руслан Рябошапка рассказал журналисту 24 канала в интервью для программы "Голобородько", готов ли он к такой должности.

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Говорят о том, что вы основной претендент на должность генерального прокурора. Понятно: вас назначат - вы будете, не назначат - не будете. А каково ваше желание? Видите ли вы себя генеральным прокурором?

Мне кажется, что этот вопрос не совсем, возможно, скромный и не совсем корректный. Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если этот факт состоится.

То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять какой-то дискомфорт тем, что якобы я буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет.



Что известно о Руслане Рябошапке

Видео полного интервью с Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"

Голобородько о Голобородьке. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте, в частности, – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.