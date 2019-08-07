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      Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, – Рябошапка

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Заместитель руководителя ОП по правовым вопросам Руслан Рябошапка рассказал, как относится к военной прокуратуре. По его словам, в ней нет необходимости.

      Об этом Рябошапка заявил журналисту 24 канала в интервью для программы "Голобородько".

      Читайте также: Руслан Рябошапка рассказал, готов ли к должности генпрокурора

      Нужна ли военная прокуратура?

      Нужна военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не убежден, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям.

      Изменения в ней или изменения в факте ее существования? Ваша позиция.

      Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры.

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      рябошапка
      Что известно о Руслане Рябошапке

      Стоит отметить, что Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

      Видео полного интервью с Рябошапкой:

      Что такое программа "Голобородько"Голобородько про Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте, в частности, – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Анатолий Матиос Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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