Я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры, – Рябошапка

Заместитель руководителя ОП по правовым вопросам Руслан Рябошапка рассказал, как относится к военной прокуратуре. По его словам, в ней нет необходимости.

Об этом Рябошапка заявил журналисту 24 канала в интервью для программы "Голобородько".

Читайте также: Руслан Рябошапка рассказал, готов ли к должности генпрокурора

Нужна ли военная прокуратура?

Нужна военная юстиция в целом. Анатолий Матиос говорит вообще, что нам нужна целая вертикаль: начиная с военных следователей, военных прокуроров, заканчивая военными судами. Я в этом абсолютно не убежден, я всегда был оппонентом этого: и военных судов и военной юстиции как системы в целом. Я не думаю, что в этом есть крайняя необходимость. Возможно, военная прокуратура будет тоже одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям.

Изменения в ней или изменения в факте ее существования? Ваша позиция.

Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры.

Читайте также: Это сектор, где мы ожидаем большое сопротивление, – Рябошапка рассказал об изменениях в прокуратуре



Что известно о Руслане Рябошапке

Стоит отметить, что Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Видео полного интервью с Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"Голобородько про Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте, в частности, – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.