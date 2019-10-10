Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

В Киеве продолжается пресс-конференция с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече с журналистами 10 октября глава государства отвечает на вопросы. Зеленский рассказал о своем отношении к войне на Донбассе, аннексии Крыма, формуле Штайнмайера и встрече с Путиным. Кроме того, президент упомянул о "посадке" коррупционеров, ситуации с ФЛП, а также о конфликте Мендель и Сергея Андрушко.

Главное из пресс-конференции Зеленского

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Миссия Зеленского – прекратить войну

Зеленский отметил, что шел на выборы как "президент мира". Мол, именно за такого кандидата проголосовало большинство избирателей, а не за того, кто шел с заявлениями, что с сегодняшнего дня в Украине будет военное положение, а войско начнет масштабное наступление на Донбасс.

Если лидер говорит, что готов идти войной, готов к многочисленным потерям, чтобы вернуть свою землю, он должен идти на оккупированные территории войной,

– пояснил Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

По его словам, украинцы со всей территории Украины – равны. Задача власти – показать жителям временно оккупированных территорий, что о них не забыли и их вернут.

Отвечая на вопрос журналиста о разделении украинцев Зеленский отметил, что для него – все равны.

Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, обращаюсь не только к тем, которые живут на контролируемой территории. Для меня все они равны – гражданские украинцы, не те люди, которые стреляют по нам,

– отметил президент.

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Сколько переселенцев планируют вернуться на Донбасс / Инфографика 24 канала

Встреча с Путиным: когда она состоится?

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Президент признает необходимость двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе, однако ее перспектива сейчас не обсуждается. Как отметил президент Украины, сейчас речь идет только о встрече в нормандском формате.

По словам Зеленского встречаться с Путиным он будет только в двух форматах: нормандский формат и личная встреча. Вместе с тем он сказал, что об этой встрече прямо никто не говорит, потому что все против.

Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате,

– отметил Зеленский.

Зеленский о встрече в нормандском формате и личной встрече с Путиным: смотрите видео

Нормандский формат: когда, где и что будут обсуждать?

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Почему встреча до сих пор не состоялась?

Как рассказал Зеленский, Франция, Германия и Украина предлагали одну дату – 16 сентября. Но Кремль не смог ее подтвердить. В частности, они сказали, что у них эта дата занята. По его словам, пока нормандский формат является таким. И он обязан западным партнерам Украины, что он вообще есть. Правда, сейчас все готовы к нормандскому формату.

Мы сказали, что нам нужно, нам нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет, и понять реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Как и на какое расстояние будут разводить войска: объяснение военного командования

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона отметил, что Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки" будет поднимать такие вопросы:

– разведение войск в Станице Луганской.

– обмен пленными, в частности возвращение украинских политзаключенных и моряков.

– подтверждение текста формулы Штайнмайера,

– отвод войск в Золотом и Петровском.

По возврату украинских политзаключенных и моряков Зеленский подчеркнул, что это было требование Украины.

Кроме того, украинский президент отметил, что каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну.

Для Зеленского "нормандский формат" – это еще и возможность подчеркнуть вопросы относительно Крыма.

Как подчеркнул украинский гарант во время пресс-марафона, прежде всего речь идет о возвращении вопроса Крыма к обсуждению.

Также Президент Зеленский во время переговоров в нормандском формате заявил, что будет полагаться на собственные ощущения. Если он почувствует, что Россия и оккупанты не собираются отводить с оккупированных территорий войска, то откажется от плана по формуле Штайнмайера.

Зеленский о вопросах Крыма на встрече в нормандском формате: смотрите видео

Формула Штайнмайера и роль Порошенко. Боится ли Зеленский массовых протестов? Актуально: Почему формула Штайнмайера, а не военный путь: объяснение Зеленского Владимир Зеленский признал, что его команды проиграла в коммуникации, когда объявили украинцам о формуле Штайнмайера. Президент подчеркивает – в других шагах ни одной ошибки не было. В то же время добавляет, что его команда будет готова уйти, если этого захотят украинцы. В то же время нынешний глава государства прокомментировал то, что пятый президент Петр Порошенко не поддерживает согласование Украиной формулы Штайнмайера. Ошибка Порошенко только в одном – ему кажется, что он может быть лидером другого майдана,

– добавил он. В Украине вспыхнула новая волна протестов из-за формулы Штайнмайера – 6 октября акции "Остановим капитуляции" состоялись в более чем 30 городах. На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинской власти

– не реализовать формулу. Глава государства добавил, что "западные лидеры и пресса в шоке", потому что "его (Порошенко – 24 канал) риторика меняется, как и статус". При этом глава государства намекнул, что его команда "в любой момент будет готова уйти", однако сейчас он "пытается услышать всех украинцев". Я ничего этого не боюсь. ...Кровопролития не будет. Очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Точно не выберут тогда прекращение войны. Они точно будут выбирать среди того меню товаров, которые есть на этом продажном политическом рынке,

– отметил Зеленский. Формула Штайнмайера: что нужно знать Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

и международным стандартам демократических выборов. В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.

против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины. Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска".

Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. О посадках коррупционеров Глава государства рассказал, что когда только пришел, думал сажать всех коррупционеров. Однако, по его словам, законодательство не позволяет президенту влиять на правоохранительные органы. Однако регулярно проходят совещания с правоохранителями, во время которых Владимир Зеленский спрашивает о результатах коррупционных расследований. По словам Зеленского, тогда он ответил "ок" и спросил, может ли собирать совещания и говорить с правоохранителями об их действиях. Да, можно. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят, что этот человек убивает, лжет, был депутатом? Могу ли их спросить, где посадки таких людей. Сказали, могу, но очень осторожно,

– добавил президент. В частности, об аресте экс-народного депутата Сергея Пашинского, Зеленский предложил журналистам "выйти на улицу и спросить людей, бандит ли это ". Я даю вам 100%, что сто человек спросите – сто человек скажут "да",

– утверждает глава государства. Почему Сергея Пашинского отправили за решетку?Его обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял в целях самозащиты и защиты своей жены.

В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря. Читайте также: Когда надели первые наручники, все сказали "ай яй яй", – Зеленский Что будет с ФЛП Владимир Зеленский поддерживает позицию правительства по ликвидации "налоговых схем" физических лиц-предпринимателей. Это поможет экономике Украины выйти на новый уровень. Президент подчеркнул, что все должны платить налоги. Все, что они (правительство – 24 канал) хотели, – побороть такие коррупционные схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени,

– сказал Зеленский. Отметим, премьер-министр Гончарук пояснил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерения Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФЛП, чтобы выплачивать меньше налогов. Депутаты от "Слуги народа" разработали законопроекты, которые предусматривают запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Что предусматривают эти изменения? Запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (или РРО – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами. Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.

Также документ предусматривает и расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара. Зеленский о ФЛП: смотрите видео Об увольнении Данилюка Читайте также: Данилюк объяснил, почему Офис Президента "слил" заявление о его отставке Президент Зеленский рассказал, что относился к бывшему секретарю СНБО Александру Данилюку "наилучше" из всего своего окружения. Тот же имел амбициозные планы – хотел быть премьер-министром. Также президент заверил, что Данилюк не ушел из-за "Приватбанка". По его словам, такое утверждение – не является корректным. Гарант напомнил, что представители его команды написали заявления об увольнении заранее и, если они подойдут к нему за подписью, он обязательно ее поставит. Зеленский объяснил, почему уволил Данилюка: Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется. 30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. В должности Данилюка заменил Алексей Данилов. Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможной отмене его национализации. Что будет с Коломойским и "Приватбанком"? Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-собственником "Приватбанка" Игорем Коломойским, если не будет досудебных договоренностей. Однако, по его словам, договариваться должен независимый эксперт. Он отметил, что хотел переговорить с Коломойским, однако такое решение раскритиковало и общество, и международные партнеры Украины. А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются,

– добавил глава государства. При этом Зеленский добавил, что если эти дела проиграют, то будут отвечать все причастные. Кроме того, президент отметил, что будет защищать только позицию государства. Национализация "Приватбанка": коротко о главном Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".

В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Зеленский заступился за Мендель Владимир Зеленский считает, что журналист Сергей Андрушко, которого толкала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, ведет себя "не как человек". Глава государства подчеркнул, что именно поведение журналиста является "некорректным" и "так мучжина не должен обращаться с женщиной или девушкой". По словам Зеленского, кроме законодательства Украины и журналистской этики, есть еще и "человеческие отношения". Глава государства подчеркнул, что "он (Андрушко – 24 канал) не может бить микрофоном по лицу". Однако на вопрос журналистов, действительно ли тот так бил Зеленского, президент не ответил. Зеленский таки добавил, что "Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать". Вместе с тем он считает, что любого человека можно довести до этой ситуации. Почему Мендель толкнула журналиста?Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПГ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент. Кто еще жаловался на подобные действия пресс-секретаря Зеленского? Пресс-секретарь президента сказала, что "понимает ситуацию с Кристофером Миллером", однако кто "третий журналист – не знает". Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "ситуацию понимает".

Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту Борисполь. Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию. Реакция на поведение Мендель: Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель, назвав ситуацию "наихудшей из возможных реакций власти".

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует уволить Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ. О скандальном разговоре с Трампом

Читайте также: Что Зеленский в разговоре с Трампом имел в виду под "Рябошапка – на 100% мой человек"

Владимир Зеленский, во время пресс-конференции в Киеве 10 октября, заявил, что в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом нет никакой коррупционной составляющей. По его словам, украинское законодательство также не нарушали.

На вопрос о том, была ли в словах и действиях Трампа коррупционная подоплека, глава Зеленский сказал: "Не должен оценивать действия другого президента".

В то же время, президент объяснил свои слова о том, что новоиспеченный прокурор Руслан Рябошапка – на 100% его человек. По его словам, он имел в виду, что это действительно человек – его команды.

Я имел в виду, что это человек моей команды, не человек, похожий на бывших генпрокуроров. Это новый человек, и он на 100% является честным. Поэтому мы готовы к сотрудничеству украинского и американского генпрокуроров,

– отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что президент США не может никак влиять на решения в связи с расследованием различных дел в "независимом законодательстве Украины". Он добавил, что Дональд Трамп не предоставил ему никаких доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года. Однако, если доказательства будут относительно вмешательства предыдущей власти в выборы США, то Украина "с удовольствием будет расследовать".

В общем Зеленский подчеркнул, что Украина "не такая" и "мы не вмешиваемся в выборы".

О каком вмешательства в выборы США идет речь?

Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что исчезнувшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

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Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.

Почему Трампа обвиняют в давлении на Зеленского?