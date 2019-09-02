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      Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

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      Зеленский хочет легализовать игорный бизнес: поручил разработать законопроект
      Зеленский хочет легализовать игорный бизнес: поручил разработать законопроект / newsmakers.com.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Кабинета министров, Верховной Рады и правоохранительных органов. Во время совещания президент поручил Кабмину разработать законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

      По мнению Владимира Зеленского, это поможет детенизировать эти сферы экономики.

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      Президент поручил Премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой разработать соответствующие законопроекты до 1 октября 2019 года.

      После этого Верховная Рада должна принять их. Ответственными за это являются председатель парламента Дмитрий Разумков и председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

      Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что хочет легализовать игорный бизнес, но не везде. По его словам, в этом могут выделить отдельный регион возле Черного моря.

      В Министерстве финансов предыдущего правительства выражали убеждение, что игорный бизнес мог бы приносить минимум 5 миллиардов гривен в казну.

      Какие еще законопроекты поручил разработать Зеленский?Кроме легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, Владимир Зеленский поручил разработать государственный бюджет Украины на 2020 год. Интересно, что еще в прошлом году Верховная Рада приняла трехлетнее планирование государственного бюджета, а президент говорит лишь об одном годе.

      Так же президент поручил разработать законопроект о введении рынка земли и запустить масштабную приватизацию. В вопросе рынка земли он также поручил разъяснить обществу, что никто не отберет у них землю.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Давид Арахамия Азартные игры Оксана Маркарова
      Источник: 24 канал
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