Зеленський доручив легалізувати гральний бізнес і видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Кабінету міністрів, Верховної Ради та правоохоронних органів. Під час наради президент доручив Кабміну розробити законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину.

На думку Володимира Зеленського, це допоможе детінізувати ці сфери економіки.

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Президент доручив Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру фінансів Оксані Маркаровій розробити відповідні законопроєкти до 1 жовтня 2019 року.

Після цього Верховна Рада має ухвалити їх. Відповідальними за це є голова парламенту Дмитро Разумков та голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Які ще законопроєкти доручив розробити Зеленський?Крім легалізації грального бізнесу та видобутку бурштину, Володимир Зеленський доручив розробити державний бюджет України на 2020 рік. Цікаво, що ще минулого року Верховна Рада ухвалила трирічне планування державного бюджету, а президент говорить лише про один рік.



Так само президент доручив розробити законопроєкт про запровадження ринку землі та запустити масштабну приватизацію. У питанні ринку землі він також доручив роз'яснити суспільству, що ніхто не відбере у них землю.