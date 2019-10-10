14:27
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Почему формула Штайнмайера, а не военный путь: объяснение Зеленского

      160 Читати новину українською
      Зеленский объяснил, почему не выбрал военный путь завершения войны на Донбассе
      Зеленский объяснил, почему не выбрал военный путь завершения войны на Донбассе / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что шел на выборы как "президент мира". Мол, именно за такого кандидата проголосовали большинство избирателей, а не за того, кто шел с заявлениями, что сегодня в Украине будет военное положение, а войско начнет масштабное наступление на Донбасс.

      Если лидер говорит, что готов идти войной, готов к многочисленным потерям, чтобы вернуть свою землю, он должен идти на оккупированные территории войной, объяснил Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

      Интересно: Зеленский об увольнении Данилюка: Саша хотел быть премьером

      Тогда мы должны войной идти на Крым, к чему наша армия не готова. Дело даже не в армии – как президент я не готов терять наших людей. Поэтому мною выбран дипломатический путь,
      – подчеркнул президент.

      Кроме того, он подчеркнул, что много чего осталось в наследство от предшественников – война, коррупция, "ПриватБанк", забранные у каналов лицензии.

      "Все это не решается военным положением. Я не готов терять людей. Я всегда говорил: если мы говорим о людях и о территории, то первый приоритет – люди. Я хочу благодаря Минску и нормандскому формату попробовать", – сазал гарант.

      В то же время, отметил он, ему бы не хотелось пугать людей. Отдельно он вспомнил, как предыдущий президент Петр Порошенко вводил военное положение на территории Украины.

      "Вы помните, что было с людьми? Как все люди реагировали? Страх, паника, надо бежать. Неужели вы хотите хаоса? Я этого не хочу", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Что предполагает формула Штайнмайера

      Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью. Если в Минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на ныне оккупированных территориях.

      Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установления украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

      Уже после восстановления украинского контроля за границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      сегодня
      2304
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Военное положение в Украине Оккупированные территории Минские договоренности Нормандский формат Формула Штайнмайера
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 98
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 4825
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      206
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1306
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук