Почему формула Штайнмайера, а не военный путь: объяснение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что шел на выборы как "президент мира". Мол, именно за такого кандидата проголосовали большинство избирателей, а не за того, кто шел с заявлениями, что сегодня в Украине будет военное положение, а войско начнет масштабное наступление на Донбасс.

Если лидер говорит, что готов идти войной, готов к многочисленным потерям, чтобы вернуть свою землю, он должен идти на оккупированные территории войной, объяснил Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

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Тогда мы должны войной идти на Крым, к чему наша армия не готова. Дело даже не в армии – как президент я не готов терять наших людей. Поэтому мною выбран дипломатический путь,

– подчеркнул президент.

Кроме того, он подчеркнул, что много чего осталось в наследство от предшественников – война, коррупция, "ПриватБанк", забранные у каналов лицензии.

"Все это не решается военным положением. Я не готов терять людей. Я всегда говорил: если мы говорим о людях и о территории, то первый приоритет – люди. Я хочу благодаря Минску и нормандскому формату попробовать", – сазал гарант.

В то же время, отметил он, ему бы не хотелось пугать людей. Отдельно он вспомнил, как предыдущий президент Петр Порошенко вводил военное положение на территории Украины.

"Вы помните, что было с людьми? Как все люди реагировали? Страх, паника, надо бежать. Неужели вы хотите хаоса? Я этого не хочу", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что предполагает формула Штайнмайера

Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью. Если в Минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на ныне оккупированных территориях.

Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установления украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

Уже после восстановления украинского контроля за границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала