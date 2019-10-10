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      Чому формула Штайнмаєра, а не воєнний шлях: пояснення Зеленського

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      Зеленський пояснив, чому не обрав воєнний шлях завершення війни на Донбасі
      Зеленський пояснив, чому не обрав воєнний шлях завершення війни на Донбасі / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ішов на вибори як "президент миру". Мовляв, саме за такого кандидата проголосували більшість виборців, а не за того, хто йшов з заявами, що від сьогодні в Україні буде воєнний стан, а військо розпочне масштабний наступ на Донбас.

      Якщо лідер каже, що готовий йти війною, готовий до численних втрат, аби повернути свою землю, він повинен іти на окуповані території війною, пояснив Володимир Зеленський під час пресмарафону.

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      Тоді ми повинні війною іти на Крим, до чого наша армія не готова. Справа навіть не в армії – як президент я не готовий втрачати наших людей. Тому мною обрано дипломатичний шлях,
      – наголосив президент.

      Крім того, він підкреслив, що багато чого залишилося ще у спадок від попередників – війна, корупція, "ПриватБанк", забрані у каналів ліцензії.

      "Все це не вирішується воєнним станом. Я не готовий втрачати людей. Я завжди казав: якщо ми говоримо про людей і про території, то перший пріоритет – люди. Я хочу завдяки Мінську і Нормандському формату спробувати", – сазав гарант.

      Водночас, зазначив він, йому б не хотілося лякати людей. Окремо він пригадав, як попередній президент Петро Порошенко вводив воєнний стан на території України.

      "Ви пам'ятаєте, що було з людьми? Як всі люди реагували? Страх, паніка, треба бігти. Невже ви хочете хаосу? Я цього не хочу", – резюмував Володимир Зеленський.

      Що передбачає формула Штайнмаєра

      Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

      Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

      Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Воєнний стан в Україні Окуповані території Мінські домовленості Нормандський формат Формула Штайнмаєра
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