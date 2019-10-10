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      Зеленський про звільнення Данилюка: Саша хотів бути прем'єром

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський розповів, що ставився до колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка "найкраще" зі всього свого оточення. Той же мав амбітні плани – хотів бути прем’єр-міністром.

      Данилюк не пішов через "Приватбанк", таке твердження – не є коректним. Про це під час пресмарафону заявив український лідер Володимир Зеленський.

      Читайте також: Данилюк пояснив, чому Офіс Президента "злив" заяву про його відставку

      Я підписав заяву. Звільнення пов’язане не з "Приватбанком". Саша хотів бути прем'єр-міністром України, а я йому сказав чесно: "Сань, ти – професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру". І складні відносини з Богданом теж вплинули на звільнення,
      – наголосив Зеленський.

      Гарант додав: представники його команди написали заяви про звільнення заздалегідь і, якщо вони підійдуть до нього за підписом, він обов'язково його поставить.

      "Хто буде писати на моє ім’я заяву, – той отримає підпис. Це чудово підтвердила історія з паном Данилюком. Я не згоден з ним. Данилюк знає мене дуже добре і я ставився до нього гарно, краще, ніж будь-яка людина з мого оточення", – додав український лідер.

      Зеленський пояснив, чому звільнив Данилюка: 

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.

      Однією із причин своєї відставки Данилюк називає саме події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Олександр Данилюк РНБО
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