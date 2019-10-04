18:44
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Данилюк пояснив, чому Офіс Президента "злив" заяву про його відставку

      432 Читать новость на русском
      Чому Офіс Президента "злив" заяву про відставку Данилюка
      Чому Офіс Президента "злив" заяву про відставку Данилюка / 24 канал

      Саме з Офісу Президента відбувся витік інформації про відставку тоді ще секретаря РНБО Олександра Данилюка. Він вважає, що зробили це вмотивовано.

      Заяву "злили" для того, щоб у президента Володимира Зеленського не було відступних шляхів. Про це Олександр Данилюк сказав у ефірі Радіо НВ.

      Вам буде цікаво: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО

      Такі дії Данилюк називає "старими апаратними іграми, які знову спрацювали".

      Я хотів би сказати "знімаю шляпу", але це досить просто. Просто сприймаю це як те, що ще раз апаратні ігри показують, що вони спрацьовують,
      – пояснив він.

      Зазначимо, колишній секретар РНБО запевнив  що звільнення з посади – його особиста ініціатива. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

      Як Данилюк пояснює своє рішення: 

      • Одна з головних причин – події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації. Колишній секретар РНБО пояснює, що на людей, які ще нещодавно "на свій страх і ризик здійснювали реформи та боролись з олігархами", тепер розпочалось "справжнє полювання".
      • Непрості стосунки з головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Сам Данилюк каже, що є прихильником відбудови державних інституцій. За його словами, в оточенні президента Володимира Зеленського це бачать по-іншому.
      • Данилюк також вважає, що схожа ситуація у Кабміні. На його думку, кожен міністр має відповідати за свою тематику, а не "запитувати направо і наліво".

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.

      blog_ava
      15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
      сьогодні
      24459
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО Офіс Президента Приватбанк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сьогодні , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 230
      Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      сьогодні , 13:58 Аварія Ан12 під Львовом: вражаючі відео рятувальної операції (18+)
      Василь Денисюк 2487
      Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      сьогодні , 17:30 Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      Віталій Дейнега 157
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 564
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Вероніка Климська 1446
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук