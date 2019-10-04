Данилюк пояснив, чому Офіс Президента "злив" заяву про його відставку

Саме з Офісу Президента відбувся витік інформації про відставку тоді ще секретаря РНБО Олександра Данилюка. Він вважає, що зробили це вмотивовано.

Заяву "злили" для того, щоб у президента Володимира Зеленського не було відступних шляхів. Про це Олександр Данилюк сказав у ефірі Радіо НВ.

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Такі дії Данилюк називає "старими апаратними іграми, які знову спрацювали".

Я хотів би сказати "знімаю шляпу", але це досить просто. Просто сприймаю це як те, що ще раз апаратні ігри показують, що вони спрацьовують,

– пояснив він.

Зазначимо, колишній секретар РНБО запевнив що звільнення з посади – його особиста ініціатива. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

Як Данилюк пояснює своє рішення:

Одна з головних причин – події навколо "Приватбанку" і можливе скасування його націоналізації . Колишній секретар РНБО пояснює, що на людей, які ще нещодавно "на свій страх і ризик здійснювали реформи та боролись з олігархами", тепер розпочалось "справжнє полювання".

. Колишній секретар РНБО пояснює, що на людей, які ще нещодавно "на свій страх і ризик здійснювали реформи та боролись з олігархами", тепер розпочалось "справжнє полювання". Непрості стосунки з головою Офісу Президент а Андрієм Богданом. Сам Данилюк каже, що є прихильником відбудови державних інституцій. За його словами, в оточенні президента Володимира Зеленського це бачать по-іншому.

Сам Данилюк каже, що є прихильником відбудови державних інституцій. За його словами, в оточенні президента Володимира Зеленського це бачать по-іншому. Данилюк також вважає, що схожа ситуація у Кабміні. На його думку, кожен міністр має відповідати за свою тематику, а не "запитувати направо і наліво".

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка. На посаді Данилюка замінив Олексій Данілов.