Данилюк объяснил, почему Офис Президента "слил" заявление о его отставке

Именно из Офиса Президента произошла утечка информации об отставке тогда еще секретаря СНБО Александра Данилюка. Он считает, что сделали это мотивировано.

Заявление "слили" для того, чтобы у президента Владимира Зеленского не было отступных путей. Об этом Александр Данилюк сказал в эфире Радио НВ.

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Такие действия Данилюк называет "старыми аппаратными играми, которые снова сработали".

Я хотел бы сказать "снимаю шляпу", но это достаточно просто. Просто воспринимаю это как то, что еще раз аппаратные игры показывают, что они срабатывают,

– пояснил он.

Отметим, бывший секретарь СНБО заверил, что увольнение с должности – его личная инициатива. Он решил покинуть пост, поскольку "не хотел участвовать в подковерных играх некоторых персонажей".

Как Данилюк объясняет свое решение:

Одна из главных причин – события вокруг "Приватбанка" и возможной отмене его национализации. Бывший секретарь СНБО объясняет, что на людей, которые еще недавно "на свой страх и риск осуществляли реформы и боролись с олигархами", теперь началась "настоящая охота".

Бывший секретарь СНБО объясняет, что на людей, которые еще недавно "на свой страх и риск осуществляли реформы и боролись с олигархами", теперь началась "настоящая охота". Непростые отношения с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Сам Данилюк говорит, что является сторонником восстановления государственных институтов. По его словам, в окружении президента Владимира Зеленского это видят по-другому.

Сам Данилюк говорит, что является сторонником восстановления государственных институтов. По его словам, в окружении президента Владимира Зеленского это видят по-другому. Данилюк также считает, что похожая ситуация в Кабмине. По его мнению, каждый министр должен отвечать за свою тематику, а не "спрашивать направо и налево".

Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.