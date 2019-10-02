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      Ще одна причина відставки Данилюка – можливе скасування націоналізації "Приватбанку"

      259 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / 24 канал

      Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк назвав ще однією з головних причин своєї відставки можливе скасування націоналізації "Приватбанку".

      "Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення сприятиме тому, що ми уникнемо неправильних рішень у процесі "Приватбанку". Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", – сказав Данилюк у коментарі "ВВС News Україна", додавши, що під неправильними рішеннями він має на увазі скасування націоналізації.

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      Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ,
      – наголосив екссекретар РНБО.

      Він виступає проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками "Приватбанку", про що заявляв бізнесмен Ігор Коломойський.

      Данилюк також підтвердив, що в нього непрості стосунки з головою Офісу Президента Андрієм Богданом.

      "Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас (із Богданом) прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", – розповів Данилюк.

      При цьому він відмовився відповідати на запитання, чи впливає на дії Богдана Коломойський.

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      27 вересня стало відомо, що Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО. Згодом він підтвердив цю інформацію. 30 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО.

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      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк РНБО Олександр Данилюк Андрій Богдан
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