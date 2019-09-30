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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Данилюк, якого звільнив Зеленський, "забув" задекларувати кругленьку суму

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      НАЗК виявило недостовірності у декларації Данилюка
      НАЗК виявило недостовірності у декларації Данилюка / ldaily.ua

      НАЗК провело повну перевірку декларацій колишнього секретаря РНБО та міністра фінансів Олександра Данилюка. За результатами перевірки було встановлено ознаки недостовірностей на 3 мільйони 200 тисяч гривень.

      Недостовірності виявлені у деклараціях Данилюка за 2015 та 2016 роки, зазначає Національне антикорупційне бюро України.

      До слова: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО

      Тоді Олександр Данилюк працював на посаді міністра фінансів України. Виявлені ознаки недостовірностей у декларації стосуються житлового будинку та земельної діяльності, зареєстровані на правах спільної власності.

      Сума недостовірностей у кожній з декларацій дорівнює 1 мільйону 600 тисячам гривень. Загальна сума недостовірностей становить 3 мільйони 200 тисяч.

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка.

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      Теги: Новини політики Новини України Олександр Данилюк РНБО Міністерство фінансів України НАЗК
      Джерело: 24 канал
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