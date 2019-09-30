Данилюк, которого уволил Зеленский, "забыл" задекларировать кругленькую сумму

НАЗК провело полную проверку деклараций бывшего секретаря СНБО и министра финансов Александра Данилюка. По результатам проверки были установлены признаки недостоверности на 3 миллиона 200 тысяч гривен.

Недостоверности выявлены в декларациях Данилюка за 2015 и 2016 года, отмечает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Тогда Александр Данилюк работал на должности министра финансов Украины. Выявленные признаки недостоверностей в декларации касаются жилого дома и земельной деятельности, зарегистрированных на правах общей собственности.

Сумма недостоверностей в каждой из деклараций равна 1 миллиону 600 тысячам гривен. Общая сумма недостоверности составляет 3 миллиона 200 тысяч.

Что известно об отставке Данилюка?

27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.