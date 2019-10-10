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      Зеленский об увольнении Данилюка: Саша хотел быть премьером

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский рассказал, что относился к бывшему секретарю СНБО Александру Данилюку "наилучше" из всего своего окружения. Тот же имел амбициозные планы – хотел быть премьер-минстром.

      Данилюк не ушел из-за "Приватбанка", такое утверждение – не является корректным. Об этом во время пресс-марафона заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

      Читайте также: Данилюк объяснил, почему Офис Президента "слил" заявление о его отставке

      Я подписал заявление. Увольнение связано не с "Приватбанком". Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно: "Сань, ты – профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру. И сложные отношения с Богданом тоже повлияли на увольнение,
      – отметил Зеленский.

      Гарант добавил: представители его команды написали заявления об увольнении заранее и, если они подойдут к нему за подписью, он обязательно ее поставит.

      "Кто будет писать на мое имя заявление – тот получит подпись. Это прекрасно подтвердила история с господином Данилюком. Я не согласен с ним. Данилюк знает меня очень хорошо и я относился к нему хорошо, лучше, чем любой человек из моего окружения", – добавил украинский лидер.

      Зеленский объяснил, почему уволил Данилюка:

       

      Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления был перенесен на время, когда президент вернется.

      30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. В должности Данилюка заменил Алексей Данилов.

      Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможной отмене его национализации.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Президент Украины СНБО Александр Данилюк
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