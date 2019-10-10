Зеленский о переименовании улиц: Бандера был бы в шоке

Президент считает, что в будущем нужно называть улицы более разнообразно. Он отметил, что стоит чтить современных героев, которые прославляют Украину, а не штамповать одинаковые названия.

Пресс-марафон Зеленского проходит на фудкорте, который расположен на улице с названием Московская. У одной из журналисток возник вопрос о переименовании, декоммунизации и распространение национальных идей среди общества.

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Зеленский ответил, что у него есть свое видение относительно переименования улиц и хочет, чтобы в Украине появились улицы в честь разнообразных героев, которые прославляли Украину, к примеру, в спорте или культуре.

Герой – каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной. Благодаря которому Украину знают туристы.

Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть? Давайте помнить историю и жить современной жизнью,

– отметил Зеленский.

Что касается самой улицы Московской, то Зеленский привел пример, что ее можно назвать улицей Чернобыльцев. К слову, ее уже хотели переименовать в честь погибшего Героя российско-украинской войны 49-летнего Дмитрия Годзенко. Однако депутаты Киевского городского совета такое решение не одобрили.

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