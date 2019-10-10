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      В приоритете – отопительный сезон: в Зеленского пока не нашли замену Вятровичу

      19 Читати новину українською
      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / 24 канал

      Должность директора Института национальной памяти после освобождения его бывшего главы Владимира Вятровича остается вакантной. Назначение нового человека – приоритетный вопрос, впрочем актуально – отопительный сезон газовые соглашения с Россией и ряд других важных тем.

      Так президент Зеленский ответил на вопрос польского журналиста о том, определилась ли уже Украина с новым главой Института национальной памяти. По словам представителя СМИ, Вятрович был личностью "контроверсийной" и вызвал в Польше много вопросов.

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      Я не хотел бы комментировать господина Вьятровича, он работал и является представителем другой политической команды. Наша команда, я имею в виду и правительство, мы согласуем общий человека, это очень серьезный вопрос,
      - ответил Зеленский журналисту во время пресмарафону в Киеве.

      Скорее всего, претендентов на эту должность пока вообще не рассматривали. По словам Зеленского, это - приоритетный вопрос, впрочем, пока есть ряд важных проблем.

      Мне пока этого человека не показывали. У нас вообще сейчас очень много кадровых вопросов. Этот вопрос тоже в приоритете (назначение директора Института национальной памяти - 24 канал), но у нас на носу зима, отопительный сезон, и газовые вопросы. Нужно немного больше времени, чтобы это решить,
      - добавил гарант.

      Что известно об увольнении Вьятровича?

      Правительство уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича от должности 18 сентября. По словам самого Вятровича, участие в другой политической силе "Европейская солидарность" и достаточно системная и острая критика Зеленского - это вещи, которые послужили причиной его увольнения.

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      Что известно об Институте национальной памяти?
      Украинский институт национальной памяти - центральный орган исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Деятельность органа направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры.

      Основные задачи Института: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

      Чего удалось достичь Вятровичу на должности?

      • Украина свободна от тоталитарной символики;
      • Архивы КГБ открыты;
      • Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;
      • Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
      • Проведено масштабную работу по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Владимир Вятрович Новости Польши
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