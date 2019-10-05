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      Это не нравится полякам, – Вятрович объяснил, почему разгорелся конфликт с Украиной

      61 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / 24 канал

      Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что у Украины никогда не было никаких попыток навязать полякам свое видение их истории. Со стороны Польши – это происходит постоянно.

      Об этом он сказал в программе "Ролевые игры". По его словам, в Польше радуются его увольнению, потому что надеются, что Украина вернется к состоянию 2014 года. Когда страна не обращала внимания на установки политики национальной памяти и готова была привязывать свои взгляды на прошлое, в зависимости от пожеланий наших западных или восточных соседей.

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      "Речь не идет о том, что наши отношения испортились из-за того, что Вятрович пытается как-то полякам объяснить особенности их польской истории. Нет. Вятрович пытается украинцам объяснить особенности украинской истории и это не нравится полякам", – пояснил историк.

      Он пояснил, что со стороны Польши постоянно звучат реплики, что Степан Бандера "неправильный герой" и мы "неправильно" говорим об Украинской повстанческой армии, поэтому это необходимо менять.

      С нашей стороны такого не было, и я считаю это недопустимо. То есть поляки имеют право на своих героев, даже если они для нас преступники,
      – отметил Вятрович.

      И добавил: "Отношения должны строиться на равенстве. Не доминировании. Потому что, если мы будем уступать какому-либо из наших соседей, то это вызовет эффект домино. Усиление давления всех остальных соседей".

      Полное интервью с Владимиром Вятровичем – читайте на сайте 24

      Почему произошел конфликт между Украиной и Польшей? Конфликт разгорелся из-за одного из самых трагических событий во время Второй мировой войны – Волынской трагедии. Так как мнения украинских и польских историков кардинально разделились. В Польше трактуют эти события как антипольскую акцию Украинской повстанческой армии.

      Украинские историки объясняют, что определенные мотивы побудили УПА к проведению такой акции. В то же время настаивают на "ответных действиях", в частности, против гражданского населения. По разным оценкам, за 1943-1944 годы погибли свыше 40 тысяч мирных людей.

      Отношения обострились в апреле 2017 года, когда в польском селе Грушовичи польские националисты разрушили памятники воинам УПА. После этого Украина заявила о моратории на поисково-эксгумационные работы в отношении польских жертв в Украине.

      Смотрите полное интервью с Владимиром Вятровичем:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Степан Бандера История Волынская трагедия УПА Новости Польши Владимир Вятрович
      Источник: 24 канал
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