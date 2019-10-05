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      Це не подобається полякам, – В'ятрович пояснив, чому розгорівся конфлікт з Україною

      747 Читать новость на русском
      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович / 24 канал

      Ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович сказав, що в України ніколи не було жодних спроб нав’язати полякам своє бачення їхньої історії. З боку Польщі – це відбувається постійно.

      Про це він сказав в програмі "Рольові ігри". За його словами, у Польщі радіють через його звільнення, бо надіються, що Україна повернеться до стану 2014 року. Коли країна не звертала увагу на встановлення політики національної пам’яті та готова була узалежнювати свої погляди на минуле, в залежності від побажань наших західних чи східних сусідів.

      До слова: "Ще не прорив": у Польщі нагадали Зеленському про зняття заборони на пошуки тіл​

      "Не йдеться про те, що наші стосунки зіпсувались через те, що В’ятрович намагається якось полякам пояснити особливості їхньої польської історії. Ні. В’ятрович намагається українцям пояснити особливості української історії і це не подобається полякам", – пояснив історик.

      Він пояснив, що з боку Польщі постійно звучать репліки, що Степан Бандера "неправильний герой" і ми "неправильно" говоримо про Українську повстанську армію, тому це необхідно змінювати.

      З нашого боку такого не було, і я вважаю це неприпустимо. Тобто поляки мають право на своїх героїв, навіть, якщо вони для нас злочинці,
      – наголосив В'ятрович.

      Та додав: "Стосунки мають будуватися на рівності. Не домінування. Тому що, якщо ми будемо поступатися будь-якому з наших сусідів, то це викличе ефект доміно. Посилення тиску всіх інших сусідів".

      Повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем – читайте на сайті 24

      Чому відбувся конфлікт між Україною та Польщею?  Конфлікт розгорівся через одну з найтрагічніших подій під час Другої світової війни – Волинську трагедію. Адже думки українських та польських істориків кардинально розділились. У Польщі трактують ці події як антипольську акцію Української повстанської армії.

      Українські історики пояснюють, що певні мотиви спонукали УПА до проведення такої акції. Водночас наголошують на "діях у відповідь", зокрема, проти цивільного населення. За різними оцінками, за 1943-1944 роки загинули загалом понад 40 тисяч мирних людей.

      Відносини загострилися у квітні 2017 року, коли польському селі Грушовичі польські націоналісти зруйнували пам'ятники воїнам УПА. Після цього Україна заявили про мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв в Україні.

      Дивіться повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир В'ятрович Історія Степан Бандера Новини Польщі УПА Волинська трагедія
      Джерело: 24 канал
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