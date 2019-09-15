"Еще не прорыв": в Польше напомнили Зеленскому о снятии запрета на поиски тел

Польская сторона после недавнего заявления Владимира Зеленского ждет от Украины отмены моратория на поисково-эксгумационные работы в отношении польских жертв в Украине.

Нового президента в Украине в Польше связывают с надеждой на изменения в политике относительно поиска тел, об этом сказал вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, сообщает "Польское радио".

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В то же время он отметил, что недавний визит Зеленского в Польшу "еще не принес прорыва", поскольку мораторий пока не отменили.

Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас без помех может проводить в Польше украинская сторона,

– подчеркнул Швагжик.

Отметим, во время своего визита в Польшу 31 августа Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Зато Польша в ответ должна упорядочить украинские места памяти на своей территории. Кроме того, Зеленский предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения.

Почему Украина запретила эксгумацию тел в польских захоронениях?Это в 2017 году инициировал Украинский институт национальной памяти в ответ на серию вандализмов против украинских памятников в Польше и в частности на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем. Польские власти эти акты надругательства не осуждали, а последний даже назвали законным.



Директор Украинского института Владимир Вятрович заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.