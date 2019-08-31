Зеленский пообещал Дуде снять запрет на эксгумацию польских останков в Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить мораторий на проведение эксгумационных работ в польских захороненнях на территории Украины.

"Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений", – сказал Дуда на совместной с Зеленским пресс-конференции в Варшаве.

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Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован,

– добавил президент Польши.

Зеленский подтвердил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

Президент Украины также сообщил, что он и Дуда договорились восстановить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

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Почему Украина запретила эксгумацию тел в польских захоронениях?Это в 2017 году инициировал Украинский институт национальной памяти в ответ на серию вандализмов против украинских памятников в Польше и в частности на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем. Польские власти эти акты надругательства не осуждали, а последний даже назвали законным.



Директор Украинского института Владимир Вятрович заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.