Зеленський пообіцяв Дуді зняти заборону на ексгумацію польських останків в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати мораторій на проведення ексгумаційних робіт у польських захороненнях на території України.

"Ми говорили про проблеми, які існують між нашими країнами в контексті історичної пам'яті. Ми обоє дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжлюдських відносин", – сказав Дуда на спільній із Зеленським прес-конференції у Варшаві.

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Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою Україна, був скасований. Пан президент заявив мені, що новий уряд на етапі формування, і пан президент обіцяв мені, що це питання буде реалізоване,

– додав президент Польщі.

Зеленський підтвердив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.

Президент України також повідомив, що він і Дуда домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка працюватиме під патронатом двох президентів, щоб "усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє".

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Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях? Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.



Директор Українського інституту Володимир Вятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.