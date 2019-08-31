Ми говоримо однією мовою, – Зеленський про "Північний потік-2" та співпрацю з Польщею

Газопровід "Північний потік-2" є неприйнятним і несе в собі загрозу для всієї Європи – і тут Україна і Польща "говорять однією мовою". Водночас потенціалу співпраці між Польщею та Україною "не має меж".

Водночас Україна виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику "Польща-США-Україна", про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час пільної прес-конференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Зеленський також зазначив, Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання. Окрім того, ми "зацікавлені стати активним учасником регіональних проектів польської держави – таких, як "Тримор'я" (форум європейських країн Східної та Центральної Європи – 24 канал).

Вже зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс`європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для на проект водного шляху E40,

– сказав президент.

Міжнародний водний шлях E40 є одним з міжнародних внутрішніх водних шляхів, створення якого підтримує Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй. Він має з’єднати Балтійське море з Чорним морем (польський Гданськ з українським Херсоном) та пролягти через три країни: Польщу, Білорусь, Україну.

Також президенти обговорили широку двосторонню співпрацю. Президент України зазначив, що торговельно-економічні зв'язки між Польщею та Україною щороку зростають – "і будуть зростати".

"Вже зараз Польща є нашим другим найбільшим тргівельним пртнером в ЄС., але у потенціалу цієї співпраці немає меж", – додав глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив на важливості прикордонного співробітництва Польщі та України – зокрема, покращенню роботи пунктів пропуску.

Я впевнений, що партнерство і дружба України та Польщі має не просто значні перспективи, але й стратегічний вимір,

– наголосив він.

Що відомо про "Північний потік-2"?Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.