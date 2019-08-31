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      Після зустрічі з Зеленським Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися

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      Дуда і Зеленський
      Дуда і Зеленський / president.gov.ua

      Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Після зустрічі Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися, а Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.

      Сьогодні територія України окупована – Крим, а також Луганська та Донецька області – ці території мають повернутися до України, наголосив Дуда на спільній з Зеленським прес-конференції.

      Дивіться фото і відео з першої зустрічі Зеленського з Дудою

      Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: ... ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права,
      – сказав президент Польщі.

      Дуда також наголосив, що Зеленський може розраховувати на його підтримку щодо суверенітету України.

      У свою чергу Зеленський заявив, без виконання мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України санкції щодо Росії можуть бути лише посилені. Президент наголосив, що це – спільна позиція України і Польщі.

      "Ми скоординували наші подальші кроки для припинення війни на сході України і повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція – без повного виконання мінських угод, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки", – сказав Зеленський.

       

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Анджей Дуда Новини Польщі Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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