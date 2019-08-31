Після зустрічі з Зеленським Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Після зустрічі Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися, а Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.

Сьогодні територія України окупована – Крим, а також Луганська та Донецька області – ці території мають повернутися до України, наголосив Дуда на спільній з Зеленським прес-конференції.

Дивіться фото і відео з першої зустрічі Зеленського з Дудою

Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: ... ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права,

– сказав президент Польщі.

Дуда також наголосив, що Зеленський може розраховувати на його підтримку щодо суверенітету України.

У свою чергу Зеленський заявив, без виконання мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України санкції щодо Росії можуть бути лише посилені. Президент наголосив, що це – спільна позиція України і Польщі.

"Ми скоординували наші подальші кроки для припинення війни на сході України і повернення окупованого Криму. Наша спільна і принципова позиція – без повного виконання мінських угод, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки", – сказав Зеленський.