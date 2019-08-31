Зеленский предлагает Дуде построить на границе мемориал примирения

Владимир Зеленский предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.

Общая история Украины и Польши богата примерами, которыми действительно надо гордиться, об этом заявил глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 31 августа в Варшаве.

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Также Зеленский отметил, что "в то же время мы не закрываем глаза и на совместные трагические страницы". Он добавил, что во время этой встречи политики "очень откровенно обсудили всю историческую проблематику".

Нет никаких вопросов, которые мы не могли бы решить диалогом и взаимопониманием. Прекрасно понимаем, что напряженные отношения Украины и Польши стали для наших недругов прекрасным подарком, а следовательно, мы не должны этого делать,

– подчеркнул президент.

Так, Зеленский рассказал, что политики решили "обновить и перезагрузить" двустороннюю рабочую группу. По его словам, эта группа будет работать под патронатом обоих президентов. Кроме того, украинский лидер предложил президенту Польши соорудить мемориал примирения.

"Я предложил президенту Дуде соорудить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский подтвердил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

Почему Украина запретила эксгумацию тел в польских захоронениях?Это в 2017 году инициировал Украинский институт национальной памяти в ответ на серию вандализмов против украинских памятников в Польше и в частности на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем. Польские власти эти акты надругательства не осуждали, а последний даже назвали законным.



Директор Украинского института Владимир Вятрович заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

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