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      Зеленський пропонує Дуді збудувати на кордоні меморіал примирення

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      Нема жодних питань, які б не можна було вирішити порозумінням, – Зеленський у Польщі
      Нема жодних питань, які б не можна було вирішити порозумінням, – Зеленський у Польщі / Getty Images

      Володимир Зеленський запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.

      Спільна сторія України та Польщі багата прикладами, якими треба дійсно пишатись, на цьому наголосив глава держави під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою 31 серпня у Варшаві. 

      Дивіться також: Зеленський проводить зустріч з Дудою в Польщі – відео

      Водночас Зеленський зазначив, що "у той же час ми не заплющуємо очі і на спільні трагічні сторінки". Він додав, що під час цієї зустрічі політики "дуже відверто обговорили всю історичну проблематику". 

      Немає жодних питань, які ми не могли б вирішити діалогом та порузумінням. Чудово розуміємо, що напружені відносини України та Польщі стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже, ми не повинні цього робити,
      – наголосив президент. 

      Так, Зеленський розповів, що політики вирішили "оновити і перезавантажит" двосторонню робочу групу. За його словами, ця група працюватиме під патронатом обох президентів. Окрім того, український лідер запропонував президенту Польщі спорудити меморал припирення.

      "Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", – сказав Володимир Зеленський. 

      Також Зеленський підтвердив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.

      Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях?Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.

      Директор Українського інституту Володимир Вятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.

      blog_ava
      Що категорично не можна їсти на сніданок
      сьогодні
      10359
      Теги: Новини Польщі Володимир Зеленський Анджей Дуда Історія Новини України Новини політики
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