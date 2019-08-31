Зеленський пропонує Дуді збудувати на кордоні меморіал примирення

Володимир Зеленський запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.

Спільна сторія України та Польщі багата прикладами, якими треба дійсно пишатись, на цьому наголосив глава держави під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою 31 серпня у Варшаві.

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Водночас Зеленський зазначив, що "у той же час ми не заплющуємо очі і на спільні трагічні сторінки". Він додав, що під час цієї зустрічі політики "дуже відверто обговорили всю історичну проблематику".

Немає жодних питань, які ми не могли б вирішити діалогом та порузумінням. Чудово розуміємо, що напружені відносини України та Польщі стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже, ми не повинні цього робити,

– наголосив президент.

Так, Зеленський розповів, що політики вирішили "оновити і перезавантажит" двосторонню робочу групу. За його словами, ця група працюватиме під патронатом обох президентів. Окрім того, український лідер запропонував президенту Польщі спорудити меморал припирення.

"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", – сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський підтвердив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.

Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях?Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.



Директор Українського інституту Володимир Вятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.